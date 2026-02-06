Regresaron los Bomberos sanjuaninos de Chubut

Los efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial regresaron a San Juan después de 10 días de intenso trabajo en la contención de incendios forestales en Chubut. Todos en buen estado de salud y satisfechos por el trabajo realizado.

La comitiva, integrada por 10 efectivos especializados, fue recibida por autoridades provinciales y familiares. El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Dr. Enrique Delgado, destacó la importancia de la familia como pilar fundamental para los bomberos.

El jefe de Policía, Comisario General Lic. Néstor Álvarez, resaltó la vocación de servicio de los efectivos, mientras que el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, destacó la histórica participación de la institución en la misión.

El subcomisario Víctor Cabrera, a cargo de la comitiva, agradeció la entrega y sacrificio de los brigadistas, destacando que «la verdadera fuerza es enfrentar todo sin recibir nada a cambio».

La subcomisario Pamela Perea, fue la primera mujer en liderar una misión de estas características. Un hito histórico en nuestra institución.

La delegación sanjuanina se destacó por su profesionalismo y trabajo en equipo, aportando experiencia y formación técnica en la emergencia.