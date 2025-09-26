Renovamos la flota de móviles comunales Con acciones concretas y el compromiso diario de seguir fortaleciendo la atención y el acompañamiento a nuestros vecinos, incorporamos 10 nuevos vehículos 0 km Toyota Corolla Cross, adquiridos con fondos 100 % municipales mediante licitación pública, manifestó el intendente Juan José Orrego.

Esta inversión nos permite modernizar la capacidad operativa, brindar un servicio más ágil y eficiente, y transformar los recursos en beneficios reales para la comunidad.

Agradecemos profundamente al gobernador Marcelo Orrego por acompañar este paso clave para nuestro municipio. También al Dr. Enrique Delgado, Secretario de Seguridad de la provincia de San Juan, por su respaldo institucional; a Carlos Platero, Laura Palma y Federico Rizo por su compromiso permanente; al padre Jorge Haríca por su bendición; a las autoridades y funcionarios presentes, y a todo nuestro equipo municipal por acompañarnos con el compromiso de siempre.

¡Seguimos trabajando por lo nuestro! #santalucíaelmejorlugarparavivir