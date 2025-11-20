Reprograman la primera jornada de la FNS

EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025
FNS 2025

El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025, informan que, en razón del alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde y noche, y con el objeto de preservar la seguridad de los ciudadanos que asistan a la fiesta, se comunica que se reprograma la primera jornada que es hoy, y quedará dispuesta de la siguiente manera

  • El espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay comenzará a 21 horas hoy.

*El show central del Estadio del Bicentenario comenzará a partir de las 21.30

*Se suspenden todas las actividades de la Feria de esta jornada incluidos patios de comidas y espectáculos locales.

