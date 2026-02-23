Requisitos y procedimiento para acceder a la pensión por fallecimiento

El Ministerio de Gobierno brinda información detallada para gestionar la pensión por fallecimiento de una persona jubilada.

El Ministerio de Gobierno informó sobre los pasos a seguir para la obtención del beneficio de la pensión que corresponde tras el deceso de una persona jubilada, quiénes la reciben y qué requisitos se deben cumplir para la gestión ante la Dirección de Asesoramiento Previsional.

El primer paso es acreditar el fallecimiento de la persona jubilada con el certificado de defunción y acta de matrimonio actualizada ante ANSES, que da inicio en ese mismo momento a la solicitud de pensión.

A quiénes les corresponde

Cónyuge, conviviente e hijos menores de 18 años (o mayores con discapacidad) del jubilado fallecido.

Requisitos

Cónyuge: partida de matrimonio actualizada.

Conviviente: la persona debe acreditar 5 años de convivencia antes de la fecha del fallecimiento. Si tienen hijos reconocidos por ambos, el plazo se reduce a 2 años.

Hijos: corresponde a los hijos menores de 18 años y solteros. No hay límite de edad en los casos que el hijo se encuentre incapacitado para trabajar y haya estado a cargo del jubilado fallecido. En estos casos el trámite se hace de manera presencial.

Documentación

Del jubilado fallecido: Partida de defunción. El fallecimiento del trabajador debe estar acreditado en Mi ANSES.

Del cónyuge o conviviente: DNI.

Del hijo incapacitado para trabajar: original y copia de certificado de alumno regular, estudios, diagnósticos y certificados médicos que acrediten la incapacidad a la fecha del fallecimiento del trabajador.

Hijo huérfano: original y copia de tutoría o curatela.

Respecto del trabajador fallecido, se debe constatar:

Como aportante regular:

Haber aportado 30 meses o más dentro de los últimos 36 meses antes de su fallecimiento.

Acreditar el mínimo de años de servicio exigidos en el régimen común o diferencial en el que se encuentre incluido para acceder a las prestaciones PBU-PC-PAP.

Como aportante irregular:

Haber aportado 18 meses o más dentro de los últimos 36 meses antes de su fallecimiento.

Haber aportado 12 meses dentro de los últimos 60 meses antes de su fallecimiento y tener la mitad del total de años exigidos por el régimen común o diferencial. En caso de no cumplir con este requisito, la persona solicitante puede completar los años de aportes, computando servicios regularizados por alguna de las moratorias previsionales.

Según su relación laboral:

En relación de dependencia: Si se desempeñó como personal de casas particulares, además, se deberá presentar recibos de sueldos, ticket de aportes, Declaración Jurada Régimen Especial.

Trabajador autónomo: Formularios 558/A, 558/B y 558/C de ARCA (ex AFIP). Originales y copias de los pagos autónomos y monotributistas.

Si hay aportes que no están registrados, los solicitantes deben reunir la documentación que pruebe los períodos trabajados, tales como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social y/o declaración jurada que acredite los servicios del trabajador fallecido.