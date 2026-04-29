Reunión de la comisión de Sistema Municipal

En la mañana del miércoles 29 de abril, los legisladores integrantes de la comisión de Sistema Municipal mantuvieron un encuentro en el que analizaron dos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo, vinculados a la aprobación de convenios.

La reunión estuvo encabezada por su presidenta, la diputada Mónica González. Participaron además los legisladores Omar Ortiz, Miguel Vega, Juan de la Cruz Córdoba, Andrés Castro, Rosana Luque y Gustavo Núñez.

En la ocasión, la comisión emitió despacho favorable a dos expedientes relacionados con la ratificación de convenios:

• El primero fue celebrado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Tiene como finalidad promover acciones conjuntas de cooperación, asistencia y coordinación para la ejecución -de manera conjunta o individual- de proyectos orientados a optimizar recursos humanos, técnicos y financieros, favoreciendo la implementación de políticas de contención y asistencia social.

• El segundo convenio fue suscripto entre la Dirección de Recursos Energéticos, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y la Municipalidad de Iglesia. Su objetivo es establecer un marco de colaboración institucional que permita implementar mecanismos de cooperación técnica, intercambio de recursos y articulación en áreas de interés común. En este sentido, las partes se comprometen a aunar esfuerzos, dentro de sus respectivas competencias, para la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de generación eléctrica existentes o a instalarse en el departamento Iglesia.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras