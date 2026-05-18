REY GARUFA Y SUS TIMADORES – El mejor tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Viví una noche única con la mística, la potencia y la esencia ricotera en estado puro. Rey Garufa y sus Timadores recrean con una fidelidad impactante los clásicos que marcaron generaciones, junto a joyas ocultas y temas inéditos que mantienen viva la llama de Los Redondos.

Un show cargado de energía, identidad y conexión con el público, donde cada canción se siente como en los mejores tiempos de la banda más emblemática del rock nacional.

📍 Sala Hugo Espectáculos – San Juan

📅 Sábado 23 de mayo

⏰ 22:00 hs.

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