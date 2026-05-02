Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires

El guatemalteco abrió la serie de 14 Movistar Arena para presentar el espectáculo Lo que el Seco no dijo.

Arjona, volvió a actuar en Buenos Aires después de dos años y medio y tras haber enfrentado una compleja etapa personal y médica. Y eso, más que una noticia o una sentencia, supone una resurrección artística. Tras cerrar la gira Blanco y Negro en diciembre de 2023, no tenía certezas sobre su futuro en los escenarios. El dolor físico lo llevó a redactar una carta de despedida y a someterse a dos cirugías de columna, que incluyeron la colocación de placas y tornillos y desencadenaron complicaciones respiratorias.

Durante la rehabilitación, el proceso creativo se reactivó. Así nació Seco, el disco publicado en 2025, cuyo título remite al apodo que recibió en su infancia. Las primeras canciones surgieron en medio de la recuperación y abordaron temas ligados a su familia, como los hijos, los padres y su propia identidad. En ese trayecto, la música funcionó como refugio e impulso, permitiéndole mirar hacia adentro y encontrar inspiración más allá de los logros obtenidos. Ahora, con el tour Lo que el Seco no dijo paseando por el mundo y el primero de la serie de 14 presentaciones en el Movistar Arena, retoma el vínculo con el público argentino desde una nueva perspectiva.