Rivadavia Activa llenó de vida la Plaza Madre Universal

23 de febrero de 2026
feria riv 2

Vivimos una nueva edición de Rivadavia Activa con música, danzas, exposiciones de arte y una feria inclusiva de artesanos, emprendedores y productores, que volvió a convertir la plaza en un gran punto de encuentro. 🎶🧵🎨

Además, el equipo de Salud acompañó la jornada realizando chequeos y brindando información para cuidar a toda la familia. 🩺

Gracias a quienes se acercaron a disfrutar, comprar a los emprendedores y ser parte de esta propuesta que integra cultura, inclusión y bienestar en Rivadavia. 🌙

