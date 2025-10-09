Rivadavia es Acción presente en Comuna Sur

EL REPORTERO 9 de octubre de 2025
Hoy llevamos adelante una charla sobre prevención del suicidio, organizada por los dispositivos de Acción Social, con el objetivo de acompañar, informar y sensibilizar sobre una temática tan importante para nuestra comunidad.

A través del diálogo, la escucha activa y la participación, seguimos construyendo espacios donde la salud mental y el bienestar emocional sean prioridad.

🫱🏻‍🫲🏼 Seguimos recorriendo cada punto del departamento, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo el cuidado entre vecinos.

