Rivadavia se prepara para la temporada de poda: faltan 11 días para su inicio

La Municipalidad de Rivadavia informa a la comunidad que restan 11 días para el inicio de la temporada de poda, un período clave para el mantenimiento y cuidado del arbolado público en todo el departamento.

En este marco, desde el municipio se recuerda que los operativos de poda forman parte de una intervención técnica planificada, que busca equilibrar el cuidado del patrimonio forestal con una ciudad más iluminada, segura y ordenada.

Los trabajos que realizará el personal municipal incluyen:

✓ Elevación de copa

✓ Limpieza de cruz

✓ Corte de ramas terciarias

Estas tareas tienen como objetivo despejar luminarias, semáforos y señalética vial, mejorando la visibilidad y la seguridad tanto de peatones como de conductores.

Poda en la vía pública: servicio gratuito

La Municipalidad destaca que la poda del arbolado en la vía pública:

✓Es totalmente gratuita

✓Debe ser realizada exclusivamente por personal municipal autorizado

✓No requiere ningún tipo de pago por parte de los vecinos

Asimismo, se solicita a la comunidad:

✓No entregar dinero a personas no autorizadas

✓Verificar que el personal esté debidamente uniformado e identificado

✓Realizar consultas únicamente a través de los canales oficiales

✓Desconfiar de ofrecimientos puerta a puerta

Ante cualquier irregularidad, se recomienda realizar la denuncia correspondiente.