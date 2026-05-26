Rivadavia Separa es el nuevo programa municipal de reciclaje que llega directo a tu barrio

EL REPORTERO 26 de mayo de 2026
separa

Todos los miércoles pasamos a retirar tus residuos secos: plásticos, papel, cartón, metales y vidrios.

Solo tenés que separarlos en casa, asegurarte de que estén limpios y secos, y dejarlos en la vereda. 🙌🏼

¿No pudiste el miércoles? También contamos con un Punto Limpio donde podés llevar tus reciclables cualquier día de la semana.

Separar no cuesta nada. Una bolsita aparte en la cocina y acordarte de un solo día.

Deslizá para ver cómo funciona

17 Todos los miércoles ✨

#rivadaviacumple💚

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