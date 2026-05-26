Rivadavia Separa es el nuevo programa municipal de reciclaje que llega directo a tu barrio

Todos los miércoles pasamos a retirar tus residuos secos: plásticos, papel, cartón, metales y vidrios.

Solo tenés que separarlos en casa, asegurarte de que estén limpios y secos, y dejarlos en la vereda.

¿No pudiste el miércoles? También contamos con un Punto Limpio donde podés llevar tus reciclables cualquier día de la semana.

Separar no cuesta nada. Una bolsita aparte en la cocina y acordarte de un solo día.

Deslizá para ver cómo funciona

17 Todos los miércoles

#rivadaviacumple