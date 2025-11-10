RIVADAVIA Rivadavia vive el deporte EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025 Este sábado 15 de noviembre, disfrutá una gran noche de boxeo con 10 peleas y exhibiciones, donde competirán representantes de San Juan y Mendoza. Entrada libre y gratuita Parque de Rivadavia | Desde las 21 h ¡Te esperamos para alentar juntos! Navegación de entradas Previous: ¡El Parador del Ciclista te espera!Next: Marcelo Casiva presenta su quinto libro: «Protegidos» Más historias RIVADAVIA ¡El Parador del Ciclista te espera! EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025 RIVADAVIA ¡Celebremos juntos el Día de la Tradición! EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025 RIVADAVIA Rivadavia dice presente en la Fiesta Nacional del Sol EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025