Rivadavia vive el deporte

EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025
Este sábado 15 de noviembre, disfrutá una gran noche de boxeo con 10 peleas y exhibiciones, donde competirán representantes de San Juan y Mendoza.

🎟️ Entrada libre y gratuita

📍 Parque de Rivadavia | 🕘 Desde las 21 h

¡Te esperamos para alentar juntos!

