Robo en Barrio Piuquen: un detenido

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026
puerta dañada

Un hombre de 48 años fue aprehendido en Barrio Piuquén, acusado de intentar robar un televisor en un domicilio.

El acusado, Peralta de 48 años, fue interceptado por la policía luego de que un vecino lo viera intentando ingresar a una casa. Al ser abordado, se dio a la fuga, pero fue capturado en la zona.

La víctima, de 39 años, informó que el televisor era de su propiedad y que la puerta del fondo de su casa había sido dañada. El Ayudante Fiscal, Dr. Morando Martin, dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia.

Más historias

comisaria 34

Un detenido por sustraer efectos en Barrio Conjunto VI

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026
tele robada 1

Detenido por intentar robar un TV de una vivienda en Capital

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026
moto robada 16

Recuperan motocicleta con pedido de secuestro en control vehicular

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026