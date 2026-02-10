Robo en Barrio Piuquen: un detenido

Un hombre de 48 años fue aprehendido en Barrio Piuquén, acusado de intentar robar un televisor en un domicilio.

El acusado, Peralta de 48 años, fue interceptado por la policía luego de que un vecino lo viera intentando ingresar a una casa. Al ser abordado, se dio a la fuga, pero fue capturado en la zona.

La víctima, de 39 años, informó que el televisor era de su propiedad y que la puerta del fondo de su casa había sido dañada. El Ayudante Fiscal, Dr. Morando Martin, dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia.