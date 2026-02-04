Robo en la Vía Pública: un detenido

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
ladron 8

Un joven de 21 años, identificado como Molina, fue aprehendido por la policía luego de ser acusado de robar un teléfono celular a un transeúnte en la calle Agustín Gómez y Ruta 40, en el departamento de Santa Lucía.

El damnificado, de 50 años, circulaba en su bicicleta por la zona cuando fue abordado por dos personas que le quitaron el celular y se dieron a la fuga.

La policía llegó al lugar y aprehendió a Molina. El teléfono celular fue recuperado y se encuentra secuestrado.

El Ayte Fiscal Dr. Solera Alejandro dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia y ordenó la aprehensión del acusado.

