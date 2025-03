Runners sanjuaninos correrán el Nacional de trail en Bariloche

Serán 80 kilómetros y la prueba es clasificatoria para el campeonato mundial.

Bariloche100 es el gran evento de trail run en la Patagonia Argentina. Cuenta con seis distancias que recorrerán diferentes senderos de montañas, desde donde podrán apreciar las vistas de la imponente cordillera de los Andes, atravesar bosques y estar siempre en contacto con el lago Nahuel Huapi.

San Juan tendrá varios representantes; algunos estarán corriendo por el campeonato argentino. Todas las distancias (12K, 27K, 42K, 57K, 80K, 100K) terminarán en el Centro Cívico, el lugar más representativo de la ciudad.

La distancia de 80K será por el Campeonato Nacional modalidad long, donde los participantes esperan por un buen resultado y clasificar al campeonato mundial.

Es el caso de Andrea Názara, quien manifestó: “Corro el campeonato nacional que son los 80 kilómetros, para clasificar al mundial. El sábado la carrera larga a las cinco de la mañana desde el Cerro Catedral y llegamos al centro de Bariloche.

Estos tres meses he estado entrenando mucho creo que llego mejor que el año pasado al Nacional de Merlo, por lo que las expectativas son altas y buenas; espero sentirme bien y dar todo, como siempre”.

Facundo Nuñer, Franco Oro y Juan Manzano también correrán por el Nacional (80K), en tanto Soledad Sánchez lo hará en la distancia de 42K, quien antes de partir hacia Bariloche dijo: “Largo el sábado a las 9:30 de la mañana de la base del Cerro Catedral. La verdad, ahora me siento bien porque vengo en semana de descarga y venía bastante cansada porque en enero y febrero no he parado, pero ya mi cuerpo me estaba pidiendo bajar un cambio, así que la semana pasada empecé con algunas molestias y avisé a mi entrenador, por lo que empezamos a descargar y creo que me he recuperado bastante bien.

Voy sin ninguna expectativa, sí he hecho lo mejor que he podido y la idea es tratar de sentirme bien y dar lo mejor”

Franco Oro afrontará dos grandes esfuerzos en una semana, pues correrá 80K en Bariloche y una semana después 130K en Ushuaia, en la tradicional Valholl: “Sí, es la idea, creo que estamos preparados como para asumir este esfuerzo. Son 80 km del campeonato argentino y después corro los 130 de Valholl. En realidad, estoy tranquilo, conforme con el trabajo realizado todo este tiempo, toda la pretemporada y de tener un poco la experiencia, entonces eso me da tranquilidad. Esperando el momento, todo puede suceder y bueno, voy por voy por la corona”.

Datos del Nacional de long:

Largada: A las 5 hs. desde la base del Cerro Catedral

Distancia real: 80,5 km

Altimetría: 4.050+

Cumbres: 4 (Cerro San Martín – Cerro Bella Vista – Filo de las Cabras – Cerro Otto)

Terreno: 9% Asfalto | 16% Ripio | 75% Senderos

Llegada: Centro Cívico Bariloche