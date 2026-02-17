Salud advierte sobre los cuidados para el uso de las nieves de carnaval

La cartera sanitaria brinda recomendaciones para tomar recaudos al momento de comprarlos y utilizarlos.

El Ministerio de Salud advierte a la población sobre el uso de las nieves artificiales o espumas de nieve, productos que se usan especialmente en época de carnaval. Si bien se adquieren libremente, es importante tomar ciertos recaudos al momento de comprarlos y utilizarlos.

Las nieves de carnaval son productos que se encuentran regulados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Por este motivo, este organismo nacional, a través de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, publica y actualiza periódicamente el listado actualizado de las marcas y lotes autorizados.

Su consulta resulta importante para evitar adquirir aquellas nieves que no se encuentran registradas y que, por lo tante, podrían no cumplir con los requerimientos técnicos y ensayos de seguridad necesarios.

Para asegurarte de la legitimidad de las nieves de carnaval en el momento de la compra, hay que tener presente que en sus rótulos deben constar los siguientes datos: nombre completo del producto, número de lote, fecha de vencimiento y número de legajo del elaborador o importador habilitado. También deben aparecer el nombre y los datos de domicilio del titular, elaborador o importador del producto, la indicación de contenido neto, el país de origen y las advertencias de uso.

Recomendaciones de uso:

No dirigir el rocío de la espuma hacia el rostro (ojos, boca, nariz, orejas).

Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.

No utilizar a una distancia menor a 1,5 metros.

Mantener el producto alejado del calor o del fuego. Su envase no debe ser perforado.

No arrojar los envases vacíos en la vía pública

Asimismo, hay que destacar que es importante leer las advertencias de uso. El producto es de uso externo, por lo tanto, no deber ser inhalado o ingerido. Si esto último ocurriera, consultar al médico o acercarse al hospital o centro de salud más próximo a su domicilio.