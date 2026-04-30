Salud implementa el curso de manipulación de alimentos vía online

La modalidad online permite a los interesados realizar la capacitación de manera flexible, accediendo en el momento y horario que les resulte más conveniente, y facilitando la organización de sus tiempos.

El Ministerio de Salud informa a la comunidad que se encuentra disponible de manera virtual el curso de manipulación de alimentos, para las personas mayores de 18 años que requieran su certificación.

Los requisitos para acceder al curo son los siguientes:

Para registrarse completar el formulario de inscripción ingresando al siguiente link: https://salud.sanjuan.gob.ar/?uid=manipulacionAlimentos de lunes a lunes las 24 horas.

Los interesados una vez completado el formulario recibirán un correo electrónico con el material pedagógico (revisar spam) y el acceso a la primera etapa del curso.

El curso está compuesto por cinco módulos. Cada módulo cuenta contenido audiovisual que desarrolla los conceptos principales.

Luego los inscriptos deberán responder y aprobar una serie de preguntas al finalizar cada módulo.

Una vez aprobados todos los contenidos, los participantes recibirán un correo electrónico con la fecha y horario de la evaluación final integradora que se realizará de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

En cuanto al examen final, se desarrollará bajo modalidad online y contará con requisitos específicos para asegurar la transparencia del proceso.

Quienes utilicen computadora deberán contar con conexión a internet y una cámara web activa, la cual deberá permanecer encendida durante toda la evaluación, enfocando claramente el rostro del participante.

En caso de optar por un teléfono móvil, será obligatorio el uso de dos dispositivos para garantizar el correcto monitoreo. De no contar con un dispositivo con cámara deberá comunicarse al 4305549 para coordinar la evaluación final de manera presencial»

Desde el Ministerio destacaron la importancia de esta capacitación para fortalecer la seguridad alimentaria y promover hábitos responsables que impacten positivamente en la salud de toda la comunidad.