Salud realizará una caminata por el Día del Cáncer Cervicouterino
La actividad será el sábado 14 de marzo de 8:30 a 12:30 h en el Parque de Mayo.
En conmemoración al Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, una oportunidad para reforzar la importancia de la concientización sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad.
En este marco, el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Materno Infancia, y con la colaboración de las carteras de Gobierno y Familia y Desarrollo Humano, llevará adelante una caminata bajo el lema “Cuidarte es Quererte”.
La actividad será el sábado 14 de marzo de 8:30 a 12:30 h en el Parque de Mayo, Museo de la Historia Urbana, 25 de mayo y Urquiza.
En la jornada se entregarán stickers y folletería alusiva con el objetivo de concientizar sobre los factores de riesgo y la importancia de los controles periódicos.
Aquellas personas que deseen inscribirse pueden hacerlo en el siguiente link https://forms.gle/cdJ5cbyPJ7HifB2k9
El cáncer de cuello uterino es el más frecuente de todos los tipos de cánceres de la mujer. La vacuna contra el VPH es la forma más segura y eficaz para la prevención del cáncer de cuello uterino, enfermedad que se previene si es detectada a tiempo.
Factores de riesgo
• Iniciar una vida sexual a temprana edad
• Tener múltiples parejas sexuales
• Antecedentes familiares de transmisión sexual
• No haberse practicado el papanicolaou
• Sistema inmune débil
• Fumar
Prevención
• Aplicar vacuna contra VPH
• Realizar una prueba de detección de cáncer cervicouterino
• Tener buena educación sexual