Salud realizará una caminata por el Día del Cáncer Cervicouterino

En conmemoración al Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, una oportunidad para reforzar la importancia de la concientización sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad.

En este marco, el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Materno Infancia, y con la colaboración de las carteras de Gobierno y Familia y Desarrollo Humano, llevará adelante una caminata bajo el lema “Cuidarte es Quererte”.

La actividad será el sábado 14 de marzo de 8:30 a 12:30 h en el Parque de Mayo, Museo de la Historia Urbana, 25 de mayo y Urquiza.

En la jornada se entregarán stickers y folletería alusiva con el objetivo de concientizar sobre los factores de riesgo y la importancia de los controles periódicos.

Aquellas personas que deseen inscribirse pueden hacerlo en el siguiente link https://forms.gle/cdJ5cbyPJ7HifB2k9

El cáncer de cuello uterino es el más frecuente de todos los tipos de cánceres de la mujer. La vacuna contra el VPH es la forma más segura y eficaz para la prevención del cáncer de cuello uterino, enfermedad que se previene si es detectada a tiempo.

Factores de riesgo

Iniciar una vida sexual a temprana edad

Tener múltiples parejas sexuales

Antecedentes familiares de transmisión sexual

No haberse practicado el papanicolaou

Sistema inmune débil

Fumar

Prevención

Aplicar vacuna contra VPH

Realizar una prueba de detección de cáncer cervicouterino

Tener buena educación sexual