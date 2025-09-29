Salvar vidas: Día Mundial del Corazón en el Hospital Gutiérrez

Con motivo del Día Mundial del Corazón, hoy se llevó a cabo una jornada de prevención y capacitación en la sala de espera del área de Cardiología en el Hospital Gutiérrez orientada a pacientes, sus familiares y al público en general.

Hoy, el área de cardiología del Hospital Gutiérrez, en colaboración con la Red Pediátrica de Prevención en Salud, ofreció una clase abierta de maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RPC) y de prevención de enfermedades cardiovasculares. El evento contó con la participación de médicos y especialistas en cardiología. “Es muy importante celebrar y recordar el Día Mundial del Corazón; las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en adultos y estas empiezan en una edad temprana. Es nuestra obligación cuidar a los chicos; la prevención, buena nutrición y la educación infantil resulta en adultos más sanos”, sostuvo el Dr. Pablo Neira, director del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

“Para nosotros es muy importante este día porque podemos concentrarnos en la prevención cardiovascular. En el último tiempo vimos muchos niños con sobrepeso y por lo tanto un aumento de la presión arterial y de la glucemia en sangre. La información salva vidas”, señaló el Dr. Alejandro Goldsman, Jefe de División del área de Cardiología.

Durante la jornada, se ofrecieron demostraciones prácticas de maniobras de RCP, en las que los asistentes pudieron participar activamente, aprendiendo a reaccionar ante situaciones de emergencia, asimismo, se ofreció un espacio para preguntas, donde el público pudo despejar dudas acerca de sus propios cuidados y tratamientos.