San Juan convoca a escritores locales a participar en la Feria Internacional del Libro

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la secretaria de Cultura abre una nueva convocatoria destinada a escritores independientes e instituciones vinculadas a la producción editorial para integrar el Stand de San Juan en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se recibirán exclusivamente obras de autores sanjuaninos que estarán disponibles para su exhibición y venta.

La recepción de libros será hasta el viernes 13 de marzo, en horario de 8:00 a 20:00, en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicado en calle 25 de mayo esquina Las Heras. Posterior a esa fecha no se recibirán ejemplares para su participación en la Feria.

En cuanto a las condiciones de recepción, para libros editados en los años 2022, 2023 y 2024 se aceptarán entre tres y siete ejemplares por título. Para obras editadas en los años 2025 y 2026, se recibirán entre tres y diez ejemplares por título. En ambos casos no existe límite en la cantidad de títulos a presentar.

Para mayor información sobre el proceso de recepción y participación, los interesados podrán comunicarse al teléfono 4217365 o acercarse personalmente a la sede de la Dirección.