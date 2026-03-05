San Juan cuenta con 20 centros categorizados en el Registro Nacional de Prestadores para personas con discapacidad

Se trata de espacios educativos, otros que trabajan por la integración escolar, algunos que se abocan a la rehabilitación y la estimulación temprana, centros de día y también hogares que están incluidos en el Registro Nacional de Prestadores.

En la provincia hay al menos 20 instituciones que abordan la contención educativa y de rehabilitación para personas con discapacidad, desde distintas áreas y que están categorizadas para poder integrar el Registro Nacional de Prestadores. El listado está disponible para toda persona interesada en encontrar un espacio que haya sido auditado oficialmente, por lo que se garantiza que cumpla con todas las exigencias de la normativa legal.

Vale consignar que esta fiscalización es voluntaria por parte de las instituciones, las que deben presentarse ante la Junta de Categorización, dependiente de la Dirección de Personas con Discapacidad. Este equipo técnico-profesional -integrado por un médico, una trabajadora social, un psicólogo y un arquitecto- se ocupa de recibir toda la documentación respaldatoria, de corroborar los plazos y habilitaciones de otros organismos (como Bomberos, Salud Pública, municipio en el que está emplazada, entre otros) y de realizar las visitas necesarias para corroborar las condiciones edilicias, el trabajo técnico que realizan, la capacitación y títulos habilitantes del personal, entre otros aspectos.

Una vez auditada y aprobada en las evaluaciones según los criterios acordados, la entidad obtiene un nivel de categorización, que se informa a nivel nacional. Esta categorización se debe renovar periódicamente, la que puede ser prorrogada, revalidada pero también recategorizada en el caso que se agreguen nuevos servicios o inclusive puede ser dada de baja, si se incumplen las exigencias para funcionar.

Además, toda institución inscripta en el Registro Nacional de Prestadores está habilitada para percibir el monto de las asistencias y coberturas que brindan, según los módulos asignados por el nomenclador nacional.

Este es el listado actualizado de instituciones de la provincia que están incluidas en el Registro Nacional de Prestadores:

Centros Educativos Terapéuticos:

-Fundación Abril: Entre Ríos 129 (norte), Capital.

-Huarpes S.R.L: Callejón de los Ríos, entre calle Coll y Benavídez, Rivadavia.

-In Manus: Genova 1237 (oeste) Barrio Marcó, Rawson.

-Lazos S.R.L.: Misiones 998 (norte), Rivadavia.

-Nuestra Señora de la Paz S.R.L.: Toranzo 273 (norte), Capital.

-Esencial S.R.L.: 25 de Mayo 30 (este), Capital.

Centros Educativos Terapéuticos con apoyo a la integración escolar:

-Casita Amarilla: Aguilera s/n, Angaco.

-Irina: Avenida Rioja 1425 (norte), Capital.

-Mar S.R.L.: Manuel Belgrano 46 (este), Capital.

Servicios de Rehabilitación:

-Andalue S.R.L.: Avenida Córdoba 451 (este), Capital.

-Abriendo Caminos: San Luis 229 (oeste), Capital.

-Nese S.A.S “Iris”: Mitre 670 (este), Capital.

-Senderos del Sol S.A.S: Tucumán 278 (norte), Capital.

-Fundación Abril: Remedios de Escalada de San Martin 1120 (sur), Capital.

-Quince S.R.L. Proteo: Tucumán 822 (sur), Capital.

Instituciones con Modalidad Hogar/ Hogar con Centro de Día:

-Huarpes S.R.L.: Callejón de los Ríos, entre calle Coll y Benavídez, Rivadavia.

Centros de Día:

-A.P.A.D.I.M.: Matías Zaballa 57 (norte), Capital.

-ARID: Estados Unidos 645 (sur), Capital.

-A.S.A.L.: Urquiza 374 (sur), Capital.

-Belén de la Frontera S.R.L.: Aguilera s/n, Angaco.

-Huarpes S.R.L.: Callejón de los Ríos, entre calle Coll y Benavídez, Rivadavia.

-Lazos S.R.L.: Misiones 998 (norte), Rivadavia.

-Andares: Patagonia 699 Barrio Parque Independencia, Chimbas.

-Nuestra Señora de la Paz S.R.L.: Toranzo 273 (norte), Capital.

-Esencial S.R.L.: Avenida Córdoba 585 (oeste), Capital.

-«CENIT» (Cooperativa de Provisión de Servicios Asistenciales y de Consumo

«MEDISUR» limitada): Mendoza 316 (sur), Capital.

Servicios de Estimulación Temprana:

-Andalue S.R.L.: Avenida Córdoba 451 (este), Capital.

-ARID: Estados Unidos 645 (sur), Capital.

Servicios de Apoyo a la Integración Escolar:

-Abriendo Caminos: San Luis 229 (oeste), Capital.

-Nese S.A.S «Iris»: Mitre 670 (este), Capital.

-Senderos del Sol S.A.S.: Tucumán 278 (norte), Capital.

-ARID: Estados Unidos 645 (sur), Capital.

-Fundación Abril: Remedios de Escalada de San Martin 1120 (sur), Capital.

-In Manus: Genova 1237 (oeste) Barrio Marco, Rawson.

-Irina: Avenida Rioja 1425 (norte), Capital.