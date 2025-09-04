San Juan dice presente en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La delegación sanjuanina partió rumbo a la provincia de Salta para participar de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, una propuesta que pone en valor el deporte como espacio de inclusión, integración y encuentro.

La salida oficial se realizó desde el Estadio Aldo Cantoni y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, quien despidió a las y los deportistas junto al diputado Juan de la Cruz Córdoba; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y demás autoridades provinciales.

En total, son 55 integrantes quienes representan a la provincia en esta competencia nacional: 42 atletas, 10 entrenadores, un médico, jefes de delegación, integrantes del programa Construyendo Valores y autoridades de la Secretaría de Deporte.

Los representantes sanjuaninos, todos mayores de 60 años, competirán en diez disciplinas: tejo, sapo, newcom, tenis de mesa, tenis, pádel, circuito de habilidades, ajedrez, orientación y truco. Cada una de estas actividades se convierte en un espacio de desarrollo físico y recreativo, pero también de integración y de promoción de la calidad de vida en los adultos mayores.

El vicegobernador Fabián Martín acompañó el momento de la despedida y destacó el compromiso del Gobierno de San Juan de acompañar con políticas deportivas a todas las etapas de la vida: “Estos juegos son un espacio de encuentro, de compartir y de demostrar que la práctica deportiva no tiene edad. San Juan se enorgullece de tener una delegación que representa esfuerzo, alegría y valores comunitarios”.