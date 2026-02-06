San Juan Enamora: la feria de emprendedores se anticipa al Día de los Enamorados

Este viernes 6 de febrero se desarrollará la segunda edición de la feria en el Parque Belgrano, con más de 180 participantes, que ofrecerán objetos creativos, con promociones y descuentos.

La feria de emprendedores “San Juan te enamora” se adelantó al Día de los Enamorados, generando una propuesta que tendrá lugar este viernes 6 de febrero, en el Parque Belgrano (en 25 de Mayo y las Heras), de 19 a 23 horas. Es la segunda edición de esta iniciativa que convoca a más de 180 creativos y artesanos, de diversos puntos de la provincia, que ofrecen los productos que hacen con sus manos y a un precio justo. Habrá descuentos y promociones especiales.

La propuesta se gestó en la Dirección de Emprendedores Sociales con el objetivo de generar espacios de comercialización y venta en fechas claves, para promocionar iniciativas sanjuaninas innovadoras, pero a su vez atractivas para el público por su valor agregado que contienen como ser la personalización de regalos -con el nombre impreso o grabado de quien va a recibirlo o elegirlo según su color o sabores preferidos por ejemplo-, el diseño, el uso de insumos de origen local, la exclusividad y el impacto real en la economía a pequeña escala de San Juan.

En la oportunidad, se reunirán emprendedores dedicados a las artesanías (en 3D, en cuero, en madera, en vidrio), bijouterie, objetos de cerámica, cestería, muñequería, orfebrería, papelería, pintura, cotillón, cuchillería, figuras en yeso y en resina, marroquinería, pirograbado, porcelana en frío, sublimación, tejidos y textilería, velas y jabones, viveros, gastronomía (blends de tés, pastelería, panificación), entre otros.

Además de los espacios de comercialización, habrá un rincón recreativo con juegos y maquillaje artístico para niños, entre otras sorpresas, que convertirán la feria en un paseo familiar.