San Juan formará parte de los Juegos Deportivos Nacionales Evita

Más de 8000 participantes de las 23 provincias argentinas y la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A), participarán de los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en Mar del Plata. San Juan estará representada por chicos de hasta 17 años en las 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 del deporte adaptado.

La delegación sanjuanina estará integrada por 273 deportistas, 79 acompañantes y 8 personas del staff, sumando un total de 360 personas, que saldrán de nuestra provincia el domingo 28 de septiembre. El día miércoles 24 habrá una reunión informativa para los padres de los atletas, donde los coordinadores repasarán algunos aspectos a tener en cuenta con respecto a la logística, transporte, traslado, hotelería, comida, etcétera.

Este sistema de competencia está compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan miles de jóvenes de cada rincón del país, y una fase final, en “La Feliz”.

Estos torneos apuntan al desarrollo deportivo integral, con la firme convicción de brindar acceso a quienes se destacan por su capacidad deportiva, en un marco totalmente federal y de intercambio cultural entre los participantes finalistas de todas las provincias.

Los Juegos se constituyen como un ámbito ideal para la detección de talentos, con vistas a la incorporación de los atletas más destacados del certamen, a las filas del alto rendimiento representativo de nuestro país en competencias internacionales.

La organización está a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social.