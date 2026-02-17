San Juan invita a disfrutar del ecoturismo y la naturaleza en áreas protegidas

Desde el norte al sur del territorio sanjuanino, visitantes y residentes pueden disfrutar diversas actividades al aire libre que promueven el contacto responsable con la naturaleza, la conservación ambiental y el conocimiento del patrimonio natural y cultural de la provincia.

San Juan ofrece una amplia y diversa agenda de actividades de ecoturismo que permiten descubrir paisajes únicos, áreas naturales protegidas y experiencias al aire libre. De esta manera, se promueve el contacto responsable con la naturaleza, la conservación ambiental y el conocimiento del patrimonio natural y cultural de la provincia.

Entre las propuestas destacadas se encuentran las Áreas Naturales Protegidas, como La Ciénaga en Jáchal, la Reserva de Uso Múltiple de Valle Fértil, el Parque Natural y Paisaje Protegido Lomas de las Tapias en Ullum, el Parque Provincial Presidente Sarmiento en Zonda y el Parque de la Biodiversidad en Rivadavia. Estos espacios resguardan ecosistemas de gran biodiversidad, yacimientos paleontológicos, humedales, formaciones geológicas singulares y una rica fauna autóctona. En estos sitios pueden realizar trekking, senderismo interpretativo, observación de flora y fauna, mountain bike, escalada en roca, yoga en entornos naturales, educación ambiental, astronomía y visitas guiadas, en escenarios de alto valor ecológico y paisajístico.

También, se pueden realizar diferentes actividades en áreas de relevancia nacional e internacional, como el Parque Nacional San Guillermo, reserva de biosfera y refugio de especies emblemáticas como la vicuña; el Parque Provincial Ischigualasto, Patrimonio Mundial de la UNESCO; y el Parque Nacional El Leoncito, reconocido por sus cielos excepcionales para la observación astronómica.

Las actividades son desarrolladas tanto por organismos públicos como por prestadores turísticos habilitados, con propuestas de distinta dificultad y duración, muchas de ellas con reserva previa, garantizando experiencias seguras, educativas y respetuosas del entorno. A su vez, espacios como el Centro de Formación Ambiental Anchipurac y el Parque Faunístico de Rivadavia fortalecen la concientización y educación ambiental a través de visitas guiadas y actividades interpretativas.

De esta manera, San Juan continúa consolidándose como un destino ideal para quienes buscan turismo de naturaleza, aventura y sustentabilidad, poniendo en valor sus paisajes, su biodiversidad y su compromiso con la conservación ambiental.

Para más información sobre actividades, días, horarios y reservas, se recomienda consultar a los prestadores y organismos correspondientes o ingresar a www.sanjuan.tur.ar