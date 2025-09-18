San Juan participó en la reunión de la Mesa Ejecutiva del Parlamento de Cuyo

El secretario Legislativo, Gustavo Velert, representó a la provincia en el encuentro, donde se coordinaron detalles para la próxima reunión plenaria que se realizará en San Luis.

Este miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo una nueva reunión virtual de la Mesa Ejecutiva del Parlamento de Cuyo, en la que San Juan estuvo representada por la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados. El objetivo principal fue avanzar en la organización de la próxima Reunión Plenaria del organismo, prevista para el 14 de noviembre en la provincia de San Luis.

Durante el encuentro, se definió la fecha límite para la recepción de proyectos a presentar por parte de los legisladores de las tres provincias, lo que permitirá conformar y organizar las comisiones temáticas que sesionarán durante la jornada parlamentaria. Además, se acordó llevar adelante dos reuniones previas orientadas a temas específicos: la actualización del Digesto Normativo del Parlamento de Cuyo y el desarrollo del proyecto “Sello Cuyo” vinculado al turismo regional.

La Mesa Ejecutiva también resolvió cursar invitación al Consulado de Chile, con el fin de fortalecer los lazos institucionales y facilitar el tratamiento de temas comunes en la próxima plenaria.

Con esta nueva instancia, el Parlamento de Cuyo reafirma su compromiso de construir consensos y generar iniciativas conjuntas que fortalezcan el desarrollo de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis.

Escrito por Augusto Orellano.