San Juan recibirá las Jornadas Provinciales de Educación Artística

La propuesta reunirá experiencias, talleres y referentes del campo educativo y cultural para fortalecer prácticas docentes desde múltiples lenguajes. Además, el docente de Música y psicólogo Social Pedro Boltrino presentará su nuevo libro y dará un taller.

Con una fuerte apuesta a la formación docente y al intercambio de saberes, se realizarán en San Juan las IV Jornadas Provinciales de Educación Artística, enmarcadas en el XI Encuentro Nacional de Música y Educación, región Cuyo. La iniciativa convoca a educadores/as de distintos niveles y modalidades a participar de una jornada intensiva que articula experiencias, reflexión pedagógica y producción artística.

Stella Mas, docente e integrante de la comisión organizadora, explicó que estas jornadas forman parte del trabajo que impulsa el Movimiento de Música para Niños y Niñas (MOMUSI), una asociación civil sin fines de lucro con presencia en distintas regiones del país. “Estas jornadas están enmarcadas en el encuentro nacional de música y educación del MOMUSI, que este año tiene sede en San Juan. Desde hace cuatro años, junto a Jorge y un equipo interdisciplinario, pensamos este espacio para incluir todos los lenguajes artísticos como música, artes visuales, teatro, expresión corporal, danza y literatura”, señaló.

Por su parte, Jorge Pastrán destacó el carácter formativo de la propuesta y su impacto en las prácticas educativas. “El objetivo es generar herramientas concretas para que quienes participen puedan enriquecer su tarea docente. Habrá talleres de distintas disciplinas, muchos de ellos en simultáneo, y un espacio central a cargo de Pedro Boltrino, quien brindará una charla por la mañana, presentará un libro y dará un taller multitudinario por la tarde”, explicó.

La actividad se desarrollará el viernes 8 de mayo, de 8 a 20:30h, en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson” y Escuela Normal Superior “Gral. San Martín”.

Está destinada a docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, también al público en general, contará con evaluación final y acreditará 15 horas reloj. Además, posee aval académico de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Departamento de Artes Visuales, y se encuentra en trámite la resolución ministerial correspondiente.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse virtualmente:

Para estudiantes en el siguiente enlace. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGtS8gokIuNW79XuPhWrUGfTz68iRHkstq0Bia4AbFhOhW2w/viewform

Para docentes en este link. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS-bSKdMYh9DuNxtEvUVlr3QrdhnOHD88oPXXbMJK9iiPKBg/viewform

También se puede solicitar información mediante este correo electrónico jornadadeeducaciónartisticasj@gmail.com.

De este modo, las jornadas se consolidan como un espacio de encuentro, formación y construcción colectiva para quienes entienden la educación artística como una herramienta fundamental en el desarrollo integral de las personas.

Pedro Boltrino

El expositor trabaja como docente, capacitador y formador en distintos niveles de la educación pública y privada. Con vasta experiencia en Música y Discapacidad. Es Licenciado en Artes, Profesor de Música, Psicólogo Social, con formación en Gestalt, Magister en Psicología Social, Unescu Fundation Campo Virtual, Arte terapeuta, Univ. Gestalt Florida USA, Cursados capacitaciones DUA, (Diseño Universal del Aprendizaje).

Desde los inicios de su carrera se dedica al trabajo con niños/as, jóvenes y adultos/as con discapacidad y a la militancia por los Derechos de la Niñez en situación de vulnerabilidad. Fue Asesor del Consejo Nacional de la Niñez, Colaborador/Asesor de la Dirección de Educación Artística y de la Dir. de Educación Especial de la Provincia de Bs de Bs As, desde el 2005 / al 2019, también inspector de Educación Artística de Región III La Matanza Provincia de Bs. As y vicepresidente de ASAM (Asociación Argentina de Musicoterapia).