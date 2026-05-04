San Juan se luce a nivel mundial con una foto galardonada del cielo de Ischigualasto

Este reconocimiento no solo premia la visión artística de su autor, sino que posiciona a la provincia como un destino líder en Astroturismo y Turismo Geológico.

na vez más, el imponente paisaje de Ischigualasto es protagonista a nivel mundial. Este año, gracias al talento del fotógrafo argentino Gonzalo Santile, el Parque Provincial es la imagen que registra una de las obras ganadoras del prestigioso certamen internacional “Milky Way Photographer of the Year 2026”.

El concurso, organizado anualmente por la reconocida plataforma de fotografía y viajes Capture the Atlas, selecciona las imágenes más impactantes de la galaxia a nivel global. En este marco, la obra de Santile capturada en territorio sanjuanino, compitió con miles de capturas de lugares remotos como Namibia, Islandia y Australia, logrando un lugar en la exclusiva galería que los principales medios de comunicación del mundo (como la BBC, Forbes y National Geographic) replican cada año.

El «Cielo de San Juan» en la vidriera internacional es el nombre de la fotografía premiada, la cual se destaca por su extraordinaria calidad técnica y una composición que logra integrar la magnitud de la Vía Láctea en la cancha de bochas. Para lograr este resultado, se utilizaron técnicas de vanguardia en astrofotografía, incluyendo el uso de rastreadores estelares para captar el máximo detalle de las nebulosidades del centro galáctico y un meticuloso trabajo de restauración de texturas en el paisaje terrestre.

Este reconocimiento no solo premia la visión artística de Santile, sino que posiciona a San Juan como un destino líder en Astroturismo y Turismo Geológico. Así, estar entre los 25 mejores del mundo con una foto del cielo de Ischigualasto es una oportunidad invaluable para mostrar que San Juan posee uno de los cielos más puros y fotogénicos del planeta.

Acerca del autor de la obra

Gonzalo Santile es un reconocido astrofotógrafo argentino especializado en capturar paisajes nocturnos de alta resolución. Su trabajo se caracteriza por una búsqueda constante de la perfección técnica y la narrativa visual, habiendo obtenido múltiples reconocimientos internacionales que ponen en valor la belleza de los paisajes naturales de Argentina.