San Juan sigue sumando infraestructura esencial para la salud, esta vez en Albardón

El gobernador Orrego inauguró obras fundamentales en el Centro de Atención Primaria de la Salud en la localidad albardonera de Las Tierritas

Con un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) completamente ampliado y remodelado, San Juan suma infraestructura de calidad para la asistencia sanitaria, en este caso, de la comunidad de Las Tierritas, en el departamento de Albardón. El gobernador Marcelo Orrego dejó inauguradas estas obras de suma importancia para los albardoneros, confirmando el compromiso del Gobierno de San Juan de llegar con el servicio de salud integral a todos los rincones de la provincia.

Acompañaron al primer mandatario, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez; diputada Nacional, Nancy Picón y demás funcionarios provinciales y municipales.

Las obras, financiadas con fondos provinciales, fueron concretadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y contribuyen a la descentralización del servicio de salud provincial.

Durante el acto, el gobernador expresó que “cuando una mamá viene acá, no viene a buscar una receta, viene a buscar soluciones. Cuando una persona mayor viene acá, no viene a tomarse la presión, viene a buscar dignidad. Nosotros hemos venido a la política a hacer, a trabajar, a cumplir, pero definitivamente venimos a hacer los cambios que sean necesarios”.

Agregó: “Vamos a poner todo el empuje para terminar este plan ambicioso de 50 CAPS nuevos en toda la provincia. Vamos a cuidar la salud, la seguridad y la educación de los sanjuaninos. No contamos con los mismos recursos que otras administraciones, pero sí contamos con algo muy importante: el apoyo de la gente y la unidad de los sanjuaninos”.

Por otro lado recordó que “San Juan fue la primera provincia del país en reabrir la obra pública, en bajar un impuesto, y en garantizar el boleto educativo gratuito. Ese es el camino que ha tomado San Juan, ese es el norte, y no vamos a dejar de trabajar”.

La suma de espacio y modernización del edificio permitirá llegar con una mejor cobertura sanitaria a pacientes de todas las edades, en una amplia zona de la comuna, a través del CAPS refaccionado a nuevo, que pertenece a la Zona Sanitaria II del Ministerio de Salud de San Juan.

Los trabajos realizados fueron de mantenimiento, mejora y crecimiento de los espacios del centro de salud. El edificio cuenta luego de esta importante intervención con acceso principal peatonal, tres consultorios, una sala de enfermería y vacunación, un baño público, un baño para el personal, office, sala de espera, recepción, y depósito un espacio para acopio final de residuos patológicos, entre otros.

Mediante estas obras se sumaron flamantes 27 m2 a la estructura original de 90 m2 que fueron reacondicionados a nuevos, sumando un total de 117 m2 dedicados desde este momento íntegramente a la atención primaria de la salud de la comunidad de Las Tierritas, que ya disfruta de este sitio 100% renovado.