San Juan sumó una medalla de oro y otra de plata en el Sudamericano de Patinaje Artístico



La prueba internacional se disputó en Brasil, donde se presentaron cinco deportistas de nuestra provincia.

Patinadores sanjuaninos integraron la Selección Argentina en el Sudamericano de Brasil, competencia que se realizó del 3 al 10 de agosto en la ciudad de Venâncio Aires, estado de Río Grande do Sul.

Angelina Daroni Perini logró la medalla de plata en la categoría World Skate Juvenil, dentro de la especialidad Figuras Obligatorias, mientras que en la categoría World Skate Infantil, en especialidad Parejas, Martina Ariza De Sanctis y Juan Malberti Palacios, alcanzaron la medalla de bronce.

También estuvieron presentes Delfina Álvarez Salinas, en categoría World Skate Juniors, especialidad Solo Dance, y Joaquina De la Torre, en especialidad Figuras Obligatorias, de la categoría World Skate Infantil.

La Selección Argentina de Patinaje Artístico estuvo representada en total por 57 deportistas, en Figuras Obligatorias, Danza, Inline y Libre, con los cuales consiguió 15 medallas, y tres correspondieron a nuestra provincia.

El trabajo de los clubes y de la propia Federación da sus frutos, con patinadores sanjuaninos que representan a la provincia y al país en competencias internacionales, con una capacidad absoluta y resultados destacados, lo que muestra que el trabajo institucional y colectivo, tiene sus méritos.