San Martín se despidió de la Copa Argentina

Tras el 0-0 en los 90′, Platense se impuso en la definición por penales y eliminó a San Martín de San Juan en los 16vos. de final de la Copa Argentina. El Calamar se quedó con la serie por 4-3 y sin fallar ningún disparo desde los doce pasos.

El encuentro se disputó en el estadio de Temperley y el conjunto de Vicente López se ganó un lugar en octavos, donde se medirá con el vencedor del cruce que protagonizarán Instituto y Lanús.

Con solo tres de sus habituales titulares de arranque, Platense salió a buscar la clasificación con habituales suplenes y – durante varios tramos del juego – dejó en evidencia la falta de ritmo futbolístico.

El conjunto sanjuanino contó con algunas oportunidades de Lattanzio, su delantero centro, pero durante gran parte del encuentro tuvo que replegarse para soportar los ataques del Calamar.

Los cambios renovaron la energía del equipo de Walter Zunino, que puso a varios de los titulares y acorraló a su rival, pero sin la claridad necesaria como para lastimar.

La definición se fue a los penales, donde Nicolás Sumavil se quedó con dos remates rivales y, sumado a la eficacia de sus compañeros, consiguió la clasificación para el Calamar.

Fin de la mala racha para Platense

El Calamar no lograba meterse en octavos de final de la Copa Argentina desde 2018. En la próxima ronda, el equipo de Zunino se enfrentará al ganador de Instituto vs. Lanús.

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