Santa Lucía avanza

EL REPORTERO 9 de febrero de 2026
Quiero agradecer al Gobierno de la Provincia y al gobernador Marcelo Orrego por una gestión que se traduce en más obras y mayor seguridad vial, una mejora muy importante y largamente esperada, expresó el intendente del departamento de Santa Lucía Juan José Orrego.

Esta gestión del Gobierno Provincial permitirá la construcción de la rotonda en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, en Santa Lucía, ordenando el tránsito, reduciendo riesgos y mejorando la circulación para vecinos, trabajadores y todos los que transitan a diario por nuestro departamento.

Planificar, invertir y ejecutar es el camino 🚧💪🏻

