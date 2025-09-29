Santa Lucía tiene nueva soberana del Adulto Mayor
Un año más, celebramos con emoción la elección de la Reina del Adulto Mayor. El camping del Centro Comercial se vistió de fiesta para recibir a las candidatas en un encuentro que honra, la historia y la alegría de nuestros adultos mayores.
Quiero felicitar a Rosa Isabel Méndez, representante del Centro de Jubilados Paz y Armonía, por haber sido elegida como nuestra nueva reina. También quiero agradecer a todas las candidatas que se animaron a participar y en especial a Gladys Zanetti, del Centro de Jubilados Luz del Universo del barrio Alberdi, quien nos representó con orgullo durante su reinado. Quiero agradecer a @carlosplatero.ok , Ministro de Familia y Desarrollo Humano de San Juan; @nancypiconsj , Diputada Nacional por San Juan; @adrianatorres2238 —directora del Adulto Mayor—; al Director para Políticas de Personas Mayores, @robertoeochoa ; a las autoridades provinciales y departamentales; y a los jurados que representaron a distintas instituciones del departamento. Gracias por acompañarnos y por construir espacios de encuentro, reconocimiento y cariño para quienes nos han dado tanro. ¡Gracias a todos los que, día a día, con el corazón, hacen de Santa Lucía el mejor lugar para vivir! Si nos acompañante, búscate en nuestro álbum – https://www.flickr.com/…/15591…/albums/72177720329292422