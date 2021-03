Se conocio el fixture y zonas del Torneo Federal A

ZONA “A” – ETAPA CLASIFICATORIA – PRIMERA RONDA EQUIPOS CAMIONEROS

CIPOLLETTI

CIRCULO DEPORTIVO

CIUDAD DE BOLIVAR

DEP. MADRYN

FERROCARRIL OESTE

GP HURACAN LAS HERAS

INDEPENDIENTE CHIVILCOY

JUVENTUD UNIDA SL

OLIMPO SANSINENA

SOL DE MAYO

SP. DESAMPARADOS

SP. ESTUDIANTES

SP. PEÑAROL

VILLA MITRE

FIXTURE

1ra. fecha – 11/04/21

CIUDAD B. vs. ESTUDIANTES

SP. PEÑAROL vs. INDEPENDIENTE

OLIMPO vs. CIPOLLETTI

DEP. MADRYN vs. CIRCULO DEP.

SOL DE MAYO vs. FERROCARRIL O.

HURACAN LH vs. VILLA MITRE

CAMIONEROS vs. DESAMPARADOS

JUV. UNIDA vs. SANSINENA

2da. fecha – 18/04/21

JUV. UNIDA vs. CIUDAD B.

SANSINENA vs. CAMIONEROS

DESAMPARADOS vs. HURACAN LH

VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO

FERROCARRIL O. vs. DEP. MADRYN

CIRCULO DEP. vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. SP. PEÑAROL

INDEPENDIENTE vs. ESTUDIANTES

3ra. fecha – 25/04/21

CIUDAD B. vs. INDEPENDIENTE

ESTUDIANTES vs. CIPOLLETTI

SP. PEÑAROL vs. CIRCULO DEP.

OLIMPO vs. FERROCARRIL O.

DEP. MADRYN vs. VILLA MITRE

SOL DE MAYO vs. DESAMPARADOS

HURACAN LH vs. SANSINENA

CAMIONEROS vs. JUV. UNIDA

4ta. fecha – 02/05/21

CAMIONEROS vs. CIUDAD B.

JUV. UNIDA vs. HURACAN LH

SANSINENA vs. SOL DE MAYO

DESAMPARADOS vs. DEP. MADRYN

VILLA MITRE vs. OLIMPO

FERROCARRIL O. vs. SP. PEÑAROL

CIRCULO DEP. vs. ESTUDIANTES

CIPOLLETTI vs. INDEPENDIENTE

5ta. fecha – 09/05/21

CIUDAD B. vs. CIPOLLETTI

INDEPENDIENTE vs. CIRCULO DEP.

ESTUDIANTES vs. FERROCARRIL O.

SP. PEÑAROL vs. VILLA MITRE

OLIMPO vs. DESAMPARADOS

DEP. MADRYN vs. SANSINENA

SOL DE MAYO vs. JUV. UNIDA

HURACAN LH vs. CAMIONEROS

6ta. fecha – 16/05/21

HURACAN LH vs. CIUDAD B.

CAMIONEROS vs. SOL DE MAYO

JUV. UNIDA vs. DEP. MADRYN

SANSINENA vs. OLIMPO

DESAMPARADOS vs. SP. PEÑAROL

VILLA MITRE vs. ESTUDIANTES

FERROCARRIL O. vs. INDEPENDIENTE

CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI

7ma. fecha – 23/05/21

CIUDAD B. vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. FERROCARRIL O.

INDEPENDIENTE vs. VILLA MITRE

ESTUDIANTES vs. DESAMPARADOS

SP. PEÑAROL vs. SANSINENA

OLIMPO vs. JUV. UNIDA

DEP. MADRYN vs. CAMIONEROS

SOL DE MAYO vs. HURACAN LH

8va. fecha – 30/05/21

SOL DE MAYO vs. CIUDAD B.

HURACAN LH vs. DEP. MADRYN

CAMIONEROS vs. OLIMPO

JUV. UNIDA vs. SP. PEÑAROL

SANSINENA vs. ESTUDIANTES

DESAMPARADOS vs. INDEPENDIENTE

VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI

FERROCARRIL O. vs. CIRCULO DEP.

9na. fecha – 06/06/21

CIUDAD B. vs. FERROCARRIL O.

CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE

CIPOLLETTI vs. DESAMPARADOS

INDEPENDIENTE vs. SANSINENA

ESTUDIANTES vs. JUV. UNIDA

SP. PEÑAROL vs. CAMIONEROS

OLIMPO vs. HURACAN LH

DEP. MADRYN vs. SOL DE MAYO

10ma. fecha – 13/06/21

DEP. MADRYN vs. CIUDAD B.

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

HURACAN LH vs. SP. PEÑAROL

CAMIONEROS vs. ESTUDIANTES

JUV. UNIDA vs. INDEPENDIENTE

SANSINENA vs. CIPOLLETTI

DESAMPARADOS vs. CIRCULO DEP.

VILLA MITRE vs. FERROCARRIL O.

11ra. fecha – SÁBADO 19/06/21

CIUDAD B. vs. VILLA MITRE

FERROCARRIL O. vs. DESAMPARADOS

CIRCULO DEP. vs. SANSINENA

CIPOLLETTI vs. JUV. UNIDA

INDEPENDIENTE vs. CAMIONEROS

ESTUDIANTES vs. HURACAN LH

SP. PEÑAROL vs. SOL DE MAYO

OLIMPO vs. DEP. MADRYN

12da. fecha – 27/06/21

OLIMPO vs. CIUDAD B.

DEP. MADRYN vs. SP. PEÑAROL

SOL DE MAYO vs. ESTUDIANTES

HURACAN LH vs. INDEPENDIENTE

CAMIONEROS vs. CIPOLLETTI

JUV. UNIDA vs. CIRCULO DEP.

SANSINENA vs. FERROCARRIL O.

DESAMPARADOS vs. VILLA MITRE

13ra. fecha – 04/07/21

CIUDAD B. vs. DESAMPARADOS

VILLA MITRE vs. SANSINENA

FERROCARRIL O. vs. JUV. UNIDA

CIRCULO DEP. vs. CAMIONEROS

CIPOLLETTI vs. HURACAN LH

INDEPENDIENTE vs. SOL DE MAYO

ESTUDIANTES vs. DEP. MADRYN

SP. PEÑAROL vs. OLIMPO

14ta. fecha – 11/07/21

SP. PEÑAROL vs. CIUDAD B.

OLIMPO vs. ESTUDIANTES

DEP. MADRYN vs. INDEPENDIENTE

SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI

HURACAN LH vs. CIRCULO DEP.

CAMIONEROS vs. FERROCARRIL O.

JUV. UNIDA vs. VILLA MITRE

SANSINENA vs. DESAMPARADOS

15ta. fecha – 18/07/21

CIUDAD B. vs. SANSINENA

DESAMPARADOS vs. JUV. UNIDA

VILLA MITRE vs. CAMIONEROS

FERROCARRIL O. vs. HURACAN LH

CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO

CIPOLLETTI vs. DEP. MADRYN

INDEPENDIENTE vs. OLIMPO

ESTUDIANTES vs. SP. PEÑAROL

16ta. fecha – 25/07/21

ESTUDIANTES vs. CIUDAD B.

INDEPENDIENTE vs. SP. PEÑAROL

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

CIRCULO DEP. vs. DEP. MADRYN

FERROCARRIL O. vs. SOL DE MAYO

VILLA MITRE vs. HURACAN LH

DESAMPARADOS vs. CAMIONEROS

SANSINENA vs. JUV. UNIDA

17ma. fecha – 01/08/21

CIUDAD B. vs. JUV. UNIDA

CAMIONEROS vs. SANSINENA

HURACAN LH vs. DESAMPARADOS

SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE

DEP. MADRYN vs. FERROCARRIL O.

OLIMPO vs. CIRCULO DEP.

SP. PEÑAROL vs. CIPOLLETTI

ESTUDIANTES vs. INDEPENDIENTE

18va. fecha – 08/08/21

INDEPENDIENTE vs. CIUDAD B.

CIPOLLETTI vs. ESTUDIANTES

CIRCULO DEP. vs. SP. PEÑAROL

FERROCARRIL O. vs. OLIMPO

VILLA MITRE vs. DEP. MADRYN

DESAMPARADOS vs. SOL DE MAYO

SANSINENA vs. HURACAN LH

JUV. UNIDA vs. CAMIONEROS

19na. fecha – 15/08/21

CIUDAD B. vs. CAMIONEROS

HURACAN LH vs. JUV. UNIDA

SOL DE MAYO vs. SANSINENA

DEP. MADRYN vs. DESAMPARADOS

OLIMPO vs. VILLA MITRE

SP. PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.

ESTUDIANTES vs. CIRCULO DEP.

INDEPENDIENTE vs. CIPOLLETTI

20ma. fecha – 22/08/21

CIPOLLETTI vs. CIUDAD B.

CIRCULO DEP. vs. INDEPENDIENTE

FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES

VILLA MITRE vs. SP. PEÑAROL

DESAMPARADOS vs. OLIMPO

SANSINENA vs. DEP. MADRYN

JUV. UNIDA vs. SOL DE MAYO

CAMIONEROS vs. HURACAN LH

21ra. fecha – 29/08/21

CIUDAD B. vs. HURACAN LH

SOL DE MAYO vs. CAMIONEROS

DEP. MADRYN vs. JUV. UNIDA

OLIMPO vs. SANSINENA

SP. PEÑAROL vs. DESAMPARADOS

ESTUDIANTES vs. VILLA MITRE

INDEPENDIENTE vs. FERROCARRIL O.

CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.

22da. fecha – 05/09/21

CIRCULO DEP. vs. CIUDAD B.

FERROCARRIL O. vs. CIPOLLETTI

VILLA MITRE vs. INDEPENDIENTE

DESAMPARADOS vs. ESTUDIANTES

SANSINENA vs. SP. PEÑAROL

JUV. UNIDA vs. OLIMPO

CAMIONEROS vs. DEP. MADRYN

HURACAN LH vs. SOL DE MAYO

23ra. fecha – 12/09/21

CIUDAD B. vs. SOL DE MAYO

DEP. MADRYN vs. HURACAN LH

OLIMPO vs. CAMIONEROS

SP. PEÑAROL vs. JUV. UNIDA

ESTUDIANTES vs. SANSINENA

INDEPENDIENTE vs. DESAMPARADOS

CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE

CIRCULO DEP. vs. FERROCARRIL O.

24ta. fecha – 19/09/21

FERROCARRIL O. vs. CIUDAD B.

VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.

DESAMPARADOS vs. CIPOLLETTI

SANSINENA vs. INDEPENDIENTE

JUV. UNIDA vs. ESTUDIANTES

CAMIONEROS vs. SP. PEÑAROL

HURACAN LH vs. OLIMPO

SOL DE MAYO vs. DEP. MADRYN

25ta. fecha – 26/09/21

CIUDAD B. vs. DEP. MADRYN

OLIMPO vs. SOL DE MAYO

SP. PEÑAROL vs. HURACAN LH

ESTUDIANTES vs. CAMIONEROS

INDEPENDIENTE vs. JUV. UNIDA

CIPOLLETTI vs. SANSINENA

CIRCULO DEP. vs. DESAMPARADOS

FERROCARRIL O. vs. VILLA MITRE

26ta. fecha – 03/10/21

VILLA MITRE vs. CIUDAD B.

DESAMPARADOS vs. FERROCARRIL O.

SANSINENA vs. CIRCULO DEP.

JUV. UNIDA vs. CIPOLLETTI

CAMIONEROS vs. INDEPENDIENTE

HURACAN LH vs. ESTUDIANTES

SOL DE MAYO vs. SP. PEÑAROL

DEP. MADRYN vs. OLIMPO

27ma. fecha – 10/10/21

CIUDAD B. vs. OLIMPO

SP. PEÑAROL vs. DEP. MADRYN

ESTUDIANTES vs. SOL DE MAYO

INDEPENDIENTE vs. HURACAN LH

CIPOLLETTI vs. CAMIONEROS

CIRCULO DEP. vs. JUV. UNIDA

FERROCARRIL O. vs. SANSINENA

VILLA MITRE vs. DESAMPARADOS

28va. fecha – 17/10/21

DESAMPARADOS vs. CIUDAD B.

SANSINENA vs. VILLA MITRE

JUV. UNIDA vs. FERROCARRIL O.

CAMIONEROS vs. CIRCULO DEP.

HURACAN LH vs. CIPOLLETTI

SOL DE MAYO vs. INDEPENDIENTE

DEP. MADRYN vs. ESTUDIANTES

OLIMPO vs. SP. PEÑAROL

29na. fecha – 24/10/21

CIUDAD B. vs. SP. PEÑAROL

ESTUDIANTES vs. OLIMPO

INDEPENDIENTE vs. DEP. MADRYN

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

CIRCULO DEP. vs. HURACAN LH

FERROCARRIL O. vs. CAMIONEROS

VILLA MITRE vs. JUV. UNIDA

DESAMPARADOS vs. SANSINENA

30ma. fecha – 31/10/21

SANSINENA vs. CIUDAD B.

JUV. UNIDA vs. DESAMPARADOS

CAMIONEROS vs. VILLA MITRE

HURACAN LH vs. FERROCARRIL O.

SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.

DEP. MADRYN vs. CIPOLLETTI

OLIMPO vs. INDEPENDIENTE

SP. PEÑAROL vs. ESTUDIANTES

CAPÍTULO II

FORMA Y SISTEMA DE DISPUTA Y DEFINICIONES

Art. 11 – FORMA DE DISPUTA

Se estructurará en dos (2) zonas, una de dieciséis (16) equipos y la otra de quince (15) equipos, las que se detallan a continuación.-

Zona “A”: CAMIONEROS, CIPOLLETTI, CÍRCULO DEPORTIVO, CIUDAD DE BOLÍVAR, DEPORTIVO MADRYN, FC. OESTE, HURACÁN LH, INDEPENDIENTE, J.U.UNIVERSITARIO, OLIMPO, SANSINENA, SOL DE MAYO, SP. DESAMPARADOS, SP. ESTUDIANTES SP. PEÑAROL Y VILLA MITRE.-

Zona “B”: BOCA UNIDOS, CENTRAL NORTE, CHACO FOR EVER, CRUCERO DEL NORTE, DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO, DEFENSORES DE BELGRANO V.R., DOUGLAS HAIG, GIMNASIA Y ESGRIMA CU, GIMNASIA Y TIRO, JUVENTUD UNIDA, RACING, SARMIENTO, SPORTIVO AC, SP. BELGRANO Y UNIÓN S.-

Se disputará a través de una Etapa Clasificatoria, una Etapa Final y una Etapa Eliminatoria, esta última contará de cuatro rondas.-

Etapa Clasificatoria:

Se llevará a cabo por el sistema de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta.

Clasificarán a la Etapa Final el primero de cada zona (Total: 2 clubes).-

Clasificarán a la Primera Ronda de la Etapa Eliminatoria del segundo (2°) al octavo (8°) de cada zona (Total: 14 clubes).-

Etapa Final Estará integrada con los dos (2) equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria.-

Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral.-

El ganador Asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2.022.-

El perdedor clasifica a la Segunda Ronda de la Etapa Eliminatoria.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.-

Etapa Eliminatoria:

Primera Ronda

Estará integrada con los catorce (14) equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria.-

Se disputará por eliminación directa, a un solo partido.-

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

2° zona Norte 8° zona sur

3° zona Norte 7° zona sur

4° zona norte 6° zona sur

5° zona norte 5° zona sur

6° zona norte 4° zona sur

7° zona norte 3° zona sur

8° zona norte 2° zona sur

Actuarán de local los clubes ubicados del 2do lugar al 4to lugar de cada zona.-

En el enfrentamiento entre los ubicados en el 5to lugar, hará de local el club que mayor promedio de puntos obtuvo en la Etapa Clasificatoria.

En caso de igualdad en el promedio de puntos la localía se definirá por sorteo.-

Los siete (7) ganadores clasifican a la Segunda Ronda.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.-

Segunda Ronda:

Estará integrada con los siete ganadores (7) equipos ganadores de la Primera Ronda y el perdedor de la Etapa Final (Total: 8 equipos).-

Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral.-

A los efectos de los enfrentamientos se ordenan a los clubes de 1 al 8.-

El club proveniente de la Etapa Final será 1°.-

A los clubes provenientes de la Primera Ronda se los ordena de la posición 2 a la 8, teniendo en cuenta la ubicación de cada uno en la tabla de posiciones de su respectiva zona (Etapa Clasificatoria).

Cuando deban ordenarse clubes que ocuparon una misma posición (ya que son de distintas zonas), la misma se definirá de acuerdo al mayor promedio de puntos obtenidos en la Etapa Clasificatoria.

En caso de igualdad en el promedio de puntos el ordenamiento se definirá en favor del equipo que:

a) mayor cantidad de puntos obtuvo en el partido de la Primera Ronda

b) mayor diferencia de goles obtuvo en el partido de la Primera Ronda

c) mayor cantidad de goles a favor obtuvo en el partido de la Primera Ronda

d) por sorteo.-

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1° c 8°

2° c 7°

3° c 6°

4° c 5°

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Tercera Ronda.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.-

Tercera Ronda:

Estará integrada con los cuatro ganadores (4) equipos ganadores de la Segunda Ronda.-

Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral.-

Los clubes mantienen el ordenamiento de la ronda anterior.-

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1° c 4°

2° c 3°

Los dos (2) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.-

Cuarta Ronda:

Estará integrada con los dos ganadores (2) equipos ganadores de la Tercera Ronda.-

Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral.-

El ganador Asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2.022.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.-

Art. 12 – DEFINICIONES – ETAPA CLASIFICATORIA

Ninguno de los partidos exigirá definición, es decir, finalizarán invariablemente al cabo de los noventa (90) minutos de juego, con la salvedad obvia de aquellos minutos que pudiera añadir el árbitro del encuentro.

En caso de existir igualdad en puntos al término de la disputa de alguna de las zonas, a los efectos de establecer una clasificación en esta etapa se aplicará el siguiente sistema:

En favor del club que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la ETAPA CLASIFICATORIA, contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.

Si por aplicación de algunos de los puntos precedentes se definieran posiciones en forma parcial (cuando el empate es entre 3 o más clubes), se comenzará nuevamente a definir las posiciones en el orden establecido en este artículo.

En caso de no existir definición por este sistema se deberá recurrir a la tabla general de la zona, contabilizándose la totalidad de los partidos disputados, en el siguiente orden:

d) mayor diferencia de goles.

e) mayor cantidad de goles a favor.

f) mayor cantidad de goles como visitante.

Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario.

g) una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el empate a la finalización de esta ETAPA CLASIFICATORIA, en cualesquiera de las posiciones que determinen clasificación para su prosecución en el certamen, y si luego de aplicarse los ítems anteriores, (a, b, c, d, e, f,) no existiera definición, se recurrirá a determinar la posición por medio de un sorteo, dentro de las 48 hs., a efectuarse en sede del Consejo Federal.

FUENTE ASCENSODELINTERIOR.COM.AR