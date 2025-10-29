Se corre la Maratón del Club Deportivo Angaco

EDITOR 29 de octubre de 2025
image

El domingo dos de noviembre se disputará la primera edición de la Maratón Club Deportivo Angaco, en homenaje al Dr. Víctor Pérez, una figura invaluable de la comunidad del Departamento.

La entrega de dorsales se realizará este viernes 31 de octubre, de 20 a 21:30, en la Casa de la Historia y la Cultura, en Albardón.

Competencia
Fecha: 2 de noviembre
Horario de concentración: 8 horas
Largada: 9 horas
Lugar: Club Deportivo Angaco

Distancias:
12K (competitiva) y 6K

La competencia se larga frente del Deportivo Angaco, por calle Aguilera, por allí hasta calle Ontiveros, luego calle Bosque y calle Nueva España. La extensión de ese tramo es de seis kilómetros. La distancia competitiva va a tener dos vueltas al circuito para completar los 12 kilómetros.

La prueba es organizada por la Asociación Atlética Albardón y el Club Deportivo Social y Cultural Angaco, contando con la fiscalización de la Federación Atlética Sanjuanina. Habrá medallas finisher y premios en efectivo para los primeros de la General de Damas y Varones.

Inscripciones al 264-6774690 y 264 547-6431

Más historias

image

Buena actuación de atletas sanjuaninos en la Copa Nacional de Clubes

EDITOR 21 de octubre de 2025
image

Destacada actuación de Adriana Quiroga en Uruguay

EDITOR 7 de octubre de 2025
image

Andrea Názara trabaja pensando en el mundial de trail en España

EDITOR 20 de agosto de 2025