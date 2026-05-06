Se jugó la tercera fecha de la Liga Argentina de Pádel de menores

Con dieciséis jugadores, San Juan tuvo récord de presencias en el torneo nacional.

Se disputó la tercera fecha de la Liga Argentina de pádel de menores temporada en Luján de Cuyo , Mendoza con 215 parejas de distintas partes del país. Los partidos se jugaron en la en las instalaciones de Indoor Mendoza y Arena Pádel Mendoza.

Esta Liga reúne a los mejores jugadores menores del país en nueve fechas, distintas sedes a lo largo de Argentina y una modalidad de puntaje renovada que premia la regularidad y el rendimiento a lo largo de la temporada.

San Juan marcó un récord de representantes con dieciséis jugadores, el mayor número de padlistas locales que se presentaron en una fecha nacional en la temporada.

Yaser Naím Deche (Rawson) – Francisco Ormeño Giménez (Rivadavia) venían de ganar los torneos de Catamarca y Córdoba en la categoría Sub 14 B y en esta ocasión tuvieron nuevamente una gran actuación, llegando a la final, aunque en esta ocasión el resultado fue adverso ante los juninenses Costantino Castro y Benjamín Benazzo por 7/5 – 6/3.

En la misma categoría, Benjamín Peze (San Juan) y Francisco Buey Minnig (Olavarría) debutaron y cayeron ante quienes serían los campeones del torneo. En la llave de segunda chance llegaron hasta semifinales, perdiendo ante Gómez Llobril – Borquez por 6/4 – 6/1.

También en Sub 14 B representando a San Juan, Giuliano Gordillo (Rawson) y Homero Castro Boglione (Capital) cayeron en el primer enfrentamiento ante la pareja conformada por Julián Revuelta y Lisandro Molinas Arrieta, que sería semifinalista.

En la llave de segunda chance, llegaron a cuartos de final, donde cayeron ante Ferraro – Gómez 4/6 – 7/6 – 7/6.

Oriana Zamira Giménez Carrión estuvo junto a Aitana Grumelli (General Pico) en Sub 16 A Damas. El primer partido fue derrota ante las bonaerenses Juana Paz Garbuglia (Moreno) y Lola Toledo Temoche (Chacabuco). Luego, en la llave de segunda chance, cayeron ante Cerdá Saavedra y Martín 6/2 – 7/6.

Julieta Gómez Dalmónego (Media Agua) – Santina Mendoza (Daireaux, Buenos Aires) debutaron en Sub 14 A Damas venciendo a Camila González Muinos (Cañuelas, Buenos Aires) e Iara Ortigosa (Tandil, Buenos Aires) por 6/4 – 5/7 – 6/4.

Ya en cuartos de final cayeron ante Domínguez Socci e Ingrassia Yarade por 6/0 – 6/2.

En Sub 12 masculino, Amir Giménez (Albardón) formando pareja con Giuliano Gordillo (Rawson) enfrentaron a Bautista Tosso y Bautista Merino, de Buenos Aires, quienes se quedaron con la victoria por 6/2 – 6/4.

En la segunda chance, cayeron en cuartos de final ante Bastías Torres y García Larrocea 6/4 – 7/5.

En la misma categoría se presentaron Catriel Alameda y Pedro Sosa enfrentando a Giovanni Pedersoli (Irala, Buenos Aires) – Valentino Porcel de Peralta (Alta Gracia, Córdoba), quienes vencieron 6/0 – 6/0. Luego, en segunda chance cayeron 6/0 – 6/1 ante Lascano – Cipolletti.

También en sub 12 jugó Felipe Peze (Chimbas) junto a Noam Gordillo Cabrelli (Rawson) cayendo en el debut ante Lorenzo Siage (Río Tercero, Córdoba) – Bruno Gamero (Villa General Belgrano, Córdoba) 6/1 – 6/0.

En la llave de segunda chance, los sanjuaninos cayeron ante los tucumanos Santino y Benicio Paz Minitti 6/2 – 6/3.

Jorge Castro Ribes (Valle Fértil) – Elías Villegas Gómez (La Rioja) en Sub 16 Masculino tuvieron su primer encuentro del campeonato en octavos de final, perdiendo ante Bareille – Pedemonte por 4/6 – 6/1 – 6/3.

En Sub 16 Masculino A, San Juan tuvo una dupla en competencia: Juan Cruz Chiffel y Uriel Alameda , ambos de Rivadavia, que perdieron en el debut ante Agustín Ferreira (San José, Misiones) y Francisco Bozzola (Pilar, Buenos Aires) por 6/3 – 3/6 – 6/3. Luego, en segunda chance, llegaron hasta cuartos de final, donde cayeron ante Gómez Amato y Flach por 6/2 – 6/3.