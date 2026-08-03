Se lanzó el Plan Provincial de Fortalecimiento en Matemática

El acto se realizó en el Colegio La Inmaculada y estuvo encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes. La iniciativa alcanzará a más de 88.000 estudiantes e intervendrá estratégicamente en el segundo ciclo de primaria y el ciclo básico de secundaria.

El Ministerio de Educación realizó el lanzamiento del Plan Provincial de Fortalecimiento en Matemática “Modo Matemática”, un programa pedagógico integral destinado a transformar la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina en las escuelas sanjuaninas. La presentación tuvo lugar en el Colegio La Inmaculada y fue encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a autoridades educativas, supervisores y equipos docentes.

El nuevo esquema busca complementar de manera directa las acciones del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, constituyendo una política pública articulada para garantizar aprendizajes fundamentales durante la escolaridad obligatoria.

Con un alcance que proyecta llegar a más de 88.000 estudiantes y cerca de 2.000 docentes en 647 instituciones educativas de gestión estatal y privada, la intervención focalizará en 4°, 5° y 6° grado de escuelas primarias, así como en 1°, 2° y 3° año de Secundaria. En rigor, alcanza a 44.217 estudiantes de Primaria y 44.021 de Secundaria.

«En matemática, este compromiso parte de una convicción profunda: la matemática no es solo un contenido escolar o un don reservado para pocos, sino una herramienta esencial para la vida, el trabajo y la ciudadanía. Lanzamos una propuesta pedagógica más potente, reflexiva y significativa para que nuestros estudiantes desarrollen confianza y capacidad de razonamiento crítico. Cuando los docentes piensan sus prácticas e investigan lo que ocurre en el aula, la enseñanza verdaderamente se transforma», indicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La estructura operativa del programa se desplegará a través de distintos ejes estratégicos de acción:

Sociedad educadora – «San Juan en Modo Matemática ON»: se desplegará a través de acciones de sensibilización para desmitificar la disciplina, erradicar el temor hacia la materia y revalorizar el error como una instancia valiosa del proceso de pensamiento y aprendizaje.

Formación docente – «Cuidando hilos de aprendizaje»: trayectos de actualización académica disciplinar y pedagógica de 60 horas cátedra para docentes, directivos y docentes formadores, tendientes a reforzar el enfoque didáctico y garantizar la coherencia curricular entre la Primaria, la Secundaria y Educación Superior.

Enseñanza situada – Programa de Intervención PRISMA (Prácticas Reflexivas Institucionales Situadas en Matemática): un dispositivo provincial de acompañamiento pedagógico y análisis de la práctica docente en el aula, con el fin de consolidar el uso de problemas auténticos y la evaluación formativa sostenida en evidencias.

Adicionalmente, se dispondrá de un Repositorio Provincial de Recursos Matemáticos Digitales, que ofrecerá secuencias didácticas modélicas, guías conceptuales y herramientas interactivas alineadas con el diseño curricular jurisdiccional.

La medida responde a la necesidad urgente de revertir los indicadores de desempeño evidenciados en las pruebas Aprender y PISA, apostando a consolidar el desarrollo del pensamiento lógico y garantizando mejores oportunidades formativas para el futuro de los niños y jóvenes de San Juan.