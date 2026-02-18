Se realizará una colecta de cabello por el Día Internacional del Cáncer

El equipo de salud del Hospital 25 de Mayo junto a la Fundación Cadena de Favores, realizarán una campaña solidaria de donación de cabello para le elaboración de pelucas destinados a pacientes oncológicos

Este próximo miércoles 18 de febrero, desde las 8:00 horas en las instalaciones del Hospital 25 de Mayo se realizará la campaña solidaria de donación de cabello para confeccionar pelucas para pacientes oncológicos

Un equipo interdisciplinario del Hospital 25 de Mayo junto a la Fundación Cadena de Favores llevarán adelante esta campaña en el marco del Día Internacional del Cáncer.

En el hall del hospital se llevarán adelante cortes de cabello desde 10 cm de largo, para confeccionar pelucas para pacientes oncológicos y la difusión de material informativo.

Esta jornada de empatía, compromiso y solidaridad es un gesto de amor que acompañan a quienes transitan un proceso oncológico, transformándose en esperanza y contención.