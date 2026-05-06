Se suspenden las clases en la provincia para turnos tarde, vespertino y noche por el viento Zonda

La medida recomendada por Protección Civil ante el alerta por viento Zonda es para este miércoles 6 de mayo. Alcanza a todos los niveles y modalidades. Se aplica Plan de Contingencia.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este miércoles 6 de mayo.

La suspensión de clases alcanza a los turnos tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

Con el mismo criterio, se anulan los llamados programados para los mismos turnos de este miércoles 6 de mayo, por lo que las autoridades de los establecimientos educativos deberán realizarlos nuevamente.