​Se viene el gran Homenaje al Ciclista en Santa Lucía

EL REPORTERO 8 de febrero de 2026
homenaje santa

​Se viene el gran Homenaje al Ciclista en Santa Lucía y no te lo podés perder.

⚠️ Recordá circular con precaución para cuidar a nuestros deportistas.

​¡Te esperamos para vivir el deporte que más amamos! 🙌

