Personal policial de la División Drogas Ilegales trabajó en el interior del barrio Las Pampas, donde se había denunciado una violencia de género.

Aunque no se encontró al agresor, los efectivos policiales notaron un fuerte olor a marihuana en el fondo de la propiedad, lo que los llevó a descubrir 5 plantas de aproximadamente 1.80 metros de altura.

La División Drogas Ilegales se hizo presente en el lugar y constató que se trataba de plantas de marihuana. Se procedió al secuestro de las mismas y se inició el procedimiento correspondiente.

En el operativo trabajaron personal policial de Casilla Cruce de los Andes, La Rinconada y Unidad Operativa Pocito Oeste.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/secuestran-plantas-de-marihuana-en-barrio-las-pampas/