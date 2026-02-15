Secuestran plantas de marihuana en Barrio Las Pampas

EL REPORTERO 15 de febrero de 2026
marihuana plantas

Personal policial de la División Drogas Ilegales trabajó en el interior del barrio Las Pampas, donde se había denunciado una violencia de género.

Aunque no se encontró al agresor, los efectivos policiales notaron un fuerte olor a marihuana en el fondo de la propiedad, lo que los llevó a descubrir 5 plantas de aproximadamente 1.80 metros de altura.

La División Drogas Ilegales se hizo presente en el lugar y constató que se trataba de plantas de marihuana. Se procedió al secuestro de las mismas y se inició el procedimiento correspondiente.

En el operativo trabajaron personal policial de Casilla Cruce de los Andes, La Rinconada y Unidad Operativa Pocito Oeste.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/secuestran-plantas-de-marihuana-en-barrio-las-pampas/

Más historias

celular robado 5

Hombre detenido tras dos robos en pleno centro

EL REPORTERO 15 de febrero de 2026
auto robado5

Detenido por intento de robo de vehículo en Rawson

EL REPORTERO 15 de febrero de 2026
logo Vialidad Nacional oficial

Parte de Rutas Nacionales

EL REPORTERO 15 de febrero de 2026