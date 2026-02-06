Secuestran vehículo con dominio adulterado en Rawson

La Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan secuestró un automóvil Ford Ka con dominio adulterado en el Barrio UTA, Rawson.

El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la UFI ODEPA de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, desde el 10/11/2021.

El auto fue encontrado estacionado en la vía pública con la chapa de dominio adulterada. El poseedor no se encontraba en el lugar, pero se notificó a su hermano.

La Unidad Fiscal Federal de San Juan ordenó el secuestro del vehículo y la documentación, y se comunicó con la UFI ODEPA de Buenos Aires para proseguir con las medidas correspondientes. El vehículo fue trasladado a la central de policía.