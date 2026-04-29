Seguí en vivo la Segunda Sesión ordinaria

La Cámara de Diputados celebrará la Segunda Sesión este jueves 30 de abril, a las 9.30 horas. Podes seguir la transmisión en vivo a través del sitio informativo oficial www.diputadossanjuan.gob.ar o por el canal de YouTube de la Legislatura (Link aquí).

A continuación, se detallan los temas que tratarán en el recinto:

Cámaras de vigilancia-seguridad en 25 de Mayo

Con despacho favorable en la Comisión de Justicia y Seguridad, el cuerpo legislativo pondrá a consideración el Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que a través de la secretaria de Estado de Seguridad y Orden Público arbitre los medios necesarios para dotar equipamiento y puesta en funcionamiento de cámaras de vigilancia-seguridad al Departamento 25 de Mayo, mediante Cisem (Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911) para que brinde respuesta ante situaciones urbanas civiles y viales, siendo de gran importancia para su comunidad.

Convenio con la firma Glencore Pachón

Tras el despacho favorable de las comisiones de Desarrollo Humano y Laboral y Legislación y Asuntos Constitucionales, los legisladores tratarán un convenio Marco de Asistencia y Cooperación celebrado el 28 de octubre del 2025, entre el Gobierno de la provincia de San Juan a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la firma Glencore Pachón SA: el que tiene por objeto establecer relaciones de cooperación y de asistencia de carácter estructural, organizativo y financiero, con el fin de promover el desarrollo integral de la comunidad de Calingasta mediante la articulación de acciones conjuntas tendientes a mejorar la calidad de vida, la inclusión social y el acceso equitativo a oportunidades educativas, culturales y sociales; además de fomentar la cooperación interinstitucional para la implementación y seguimiento de proyectos que fortalezcan el tejido social, potenciando capacidades locales y contribuyendo con la sostenibilidad y bienestar de las familias y comunidades del Departamento.

Equipos Técnicos del Programa Dispositivos del Área Género

Con despacho favorable en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Desarrollo Humano y Laboral; y Mujer, Género y Diversidad, el cuerpo legislativo someterá a votación, un proyecto del Poder Ejecutivo, mediante el cual se aprueban los Convenios celebrados entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia; y cada uno de los diecinueve (19) municipios de San Juan, en el marco de la conformación de los Equipos Técnicos del Programa Dispositivos del Área Género para el año 2026.

Estos acuerdos tienen por finalidad la implementación del Dispositivo del Área Género, con el objeto de promover, en todo el territorio provincial la aplicación de políticas públicas activas con perspectiva de género y diversidad, orientadas a favorecer el desarrollo de la autonomía personal, económica, social, política y cultural de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

Modificación del Régimen General del Personal Policial

Tras el despacho favorable en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; y Justicia y Seguridad, la Legislatura tratará la comunicación oficial del Poder Ejecutivo, mediante la cual se propone sustituir el artículo 48 de la Ley N° 298-R, Régimen General del Personal Policial de la provincia de San Juan.

De esta manera el texto del artículo quedará redactado de la siguiente forma:

«ARTÍCULO 48.- La sanción de suspensión por un plazo mayor a siete (7) días produce la inhabilitación para la realización de servicios adicionales por el término de quince (15) días. El plazo de inhabilitación se computa desde el cumplimiento efectivo de la sanción.»

En este sentido, se propone derogar las disposiciones reglamentarias que se opongan a la nueva ley.

Consolidación de las normas sancionadas en 2025

Asimismo, la Cámara pondrá a consideración el informe técnico presentado por la Comisión Permanente, con despacho en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, mediante el cual se consolida las normas sancionadas durante el periodo 2025.

El artículo primero de la Ley establece que se consolidan e incorporan al Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan, Ley N° 1260-E, anexo I: Las leyes sancionadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 que fueron publicadas hasta el 31 de enero del año 2026 y todas aquellas que fueron afectadas por éstas. Las leyes que fueron sancionadas en periodos legislativos anteriores al año 2025 y publicadas hasta el 31 de enero de 2026 y todas aquellas que fueron afectadas por estas.

Día Provincial de Lucha contra el Bullying

Con despacho en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Educación, Ciencia, Técnica y Cultura, la Legislatura tratará el Proyecto de Ley presentado por el interbloque Cambia San Juan, por el que se instituye el día 2 de mayo de cada año como Día Provincial de Lucha contra el Bullying, con el fin de crear conciencia e informar a la población sobre la lucha contra el acoso escolar.

Imposición de nombres a escuelas de Nivel Inicial en Chimbas y Rivadavia

Por otra parte, el cuerpo legislativo tratará dos proyectos de Ley con despacho favorable en las comisiones de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura y Peticiones y Poderes, que proponen imponer los siguientes nombres a instituciones educativas:

· El Hornero, a la escuela de Nivel Inicial Nº 6, departamento Rivadavia. (Interbloque Cambia San Juan)

· Tejiendo Sueños, a la escuela de Nivel Inicial Nº 65, departamento Chimbas. (Bloque San Juan Te Quiero)

Proyectos de Resolución

Durante la Segunda Sesión, la Cámara de Diputados pondrá a consideración los siguientes Proyectos de Resolución, que proponen declarar de interés:

· Social y académico, el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (CAEII) 2026, el que se realiza del 6 al 9 de agosto en la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social y deportivo, el evento Desafío Ruta 40, a realizarse en la provincia de San Juan como sede principal, con incursiones estratégicas en la provincia de Mendoza, organizado por la promotora Amaury Sport Organization (ASO), Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a realizarse desde el 24 al 29 de mayo del 2026. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social y cultural, el Libro Mujeres Sordas que dejan Huella, Historias de Vida, obra literaria de Ocho mujeres sordas y adultas que fueron convocadas para escribir sus trayectorias de vida marcadas por la necesidad de superar la discapacidad auditiva adquirida en circunstancias y edades diferentes sus autoras son: Rosario García Pareja, María Gabriela Rojas, Miriam Liliana Migailoff, Mariana Reuter, María Dolores Acha, Patricia Salas Figueroa, María Rosa Iglesias López y Olivia Castro Cranwell. Editorial Almaluz S.A libro publicado en el año 2025. (Bloque San Juan Vuelve)

· Turístico, social y cultural, el XV Desfile Gaucho Tradicionalista, que se realiza el día 30 de abril de 2026 y la XXIX Fiesta provincial de Doma y Folclore 1 de mayo Día del Trabajador, organizada por la Agrupación Gaucha Cacique Angaco, en el departamento Angaco. (Bloque Del Este)

· Social, religioso y cultural la Convención Regional de Cuyo Extendiéndonos, que se lleva a cabo los días 8 y 9 de mayo del corriente año, en la provincia de San Juan. (Bloque Justicialista)

· Social y deportivo, el Campeonato obtenido por UPCN San Juan Vóley, en la Liga de Voleibol Argentina 2025/26. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social, productivo y turístico, la Expo Internacional San Juan Minera, que se lleva a cabo los días 6,7 y 8 de mayo del corriente año en el Estadio del Bicentenario. (Interbloque Cambia San Juan)

· Deportivo y social el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026, que se lleva a cabo los días 4, 5, 6, 7 Y 8 mayo de 2026, en el Estadio Aldo Cantoni, provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

· Religioso, comunitario y social a la Novena y Fiesta Patronal en Honor a la Virgen Nuestra Señora de los Desamparados, patrona del Departamento Albardón; que se realizará desde el día 1 al 10 de mayo del corriente año, bajo el lema ‘María, modelo de escucha y espiritualidad, gula nuestra misión» en la Parroquia ubicada en la villa cabecera General San Martín. (Bloque Justicialista)

· Artístico, cultural e histórico la obra Alberdi, El Musical del autor sanjuanino Pablo Flores Torres. (Interbloque Cambia San Juan)

Proyectos de Declaración

Por último, los legisladores tratarán los siguientes proyectos de Declaración que expresan:

· Su más enérgico repudio a las declaraciones efectuadas por el Gobernador de la provincia de La Rioja, Sr. Ricardo Quintela, en relación con el proyecto minero Josemaría y por el intento de cuestionar los límites territoriales vigentes entre ambas provincias, establecidos en el año 1968. Reafirmar la plena jurisdicción y soberanía de la provincia de San Juan sobre su territorio y recursos naturales, así como su firme compromiso con el desarrollo responsable y sustentable de la actividad minera, el respeto por la ley, y la defensa de las inversiones y de las fuentes de trabajo de los sanjuaninos. (Bloque Justicialista)

· Su enérgico repudio y rechazo a las declaraciones públicas del gobernador Ricardo Quintela y a las acciones de gobierno de la Provincia de La Rioja, que impliquen agravios, hostilidad política, desconocimiento de la jurisdicción sanjuanina y cuestionamientos impropios contrarios a los intereses de la Provincia de San Juan. Del mismo modo, manifiesta su repudio a cualquier intento de promover una discusión limítrofe con la Provincia de San Juan, y reafirma la firme defensa del departamento Iglesia, de la jurisdicción sanjuanina, de la integridad territorial de la provincia, de su autonomía, de sus recursos y de su desarrollo productivo. (Interbloque Cambia San Juan)

PROYECTOS PRESENTADOS

Este jueves 30 de abril, tomará estado parlamentario una comunicación oficial remitida por el Tribunal de Cuentas, por el que eleva rendición de cuentas del Ejercicio 2025. (Hacienda y Presupuesto).

Por otro lado, la Legislatura tomará conocimiento de una comunicación remitida por particulares por la que pone en conocimiento al Poder Legislativo la interposición del Recurso de Reconsideración con Recurso jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 0243-MIAyE y la presentación ante la Dirección de Hidráulica.

Por otra parte, ingresarán a comisiones los siguientes proyectos de ley que proponen:

· Crear el Sistema Integral de Prevención, abordaje y resguardo digital contra el Grooming en la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan- A sus antecedentes – Expedientes 589-2026 y 832-2026)

· Modificar la Ley N° 2674-H de Creación del Programa de Capacitación y Concientización en materia de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). (Interbloque Cambia San Juan- Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Educación, Ciencia, Técnica y Cultura).

· Establecer la Capacitación Obligatoria, Continua y Gratuita en materia de Neurodiversidad y Necesidades Educativas Especiales (NEE) para todo el personal docente y estudiantes de formación docente de gestión pública y privada de la Provincia. (Interbloque Cambia San Juan- Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Educación, Ciencia, Técnica y Cultura).

· Donar terrenos del Departamento Caucete a la entidad civil Club Defensores del Este. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos/ Hacienda y Presupuesto)

· Crear el Programa Provincial de Educación Financiera. (Bloque Bloquista. A su antecedentes Expediente 898-2026)

· Garantizar el acceso universal, libre, gratuito y equitativo a sanitarios públicos en espacios de uso común en todo el territorio de la provincia de San Juan. (Bloque Crecer. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Obras y Servicios Públicos).

· Adherir a la Ley Nacional N° 27.674, de creación del Régimen de Protección Integral de Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. (Bloque Crecer. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Salud y Discapacidad).

· Crear el Programa Provincial de Concientización de la salud de las personas con fibromialgia. (Bloque Crecer. A su antecedentes-Expediente 903-2026)

· Crear el Programa Provincial de Prevención Integral de Acoso Escolar, el Ciberacoso y el Acoso Digital, facilitado por la Inteligencia Artificial. (Bloque Crecer. A sus antecedentes – Expedientes 847-2026 y 826-2026).

· Modificar la Ley N° 941-R, Código de Faltas de la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Justicia y Seguridad).

· Regular regula el plan de cierre y post cierre de las minas en la provincia de San Juan. (Bloque Frente Renovador. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Minería y Energía/ Ambiente y Desarrollo Sostenible).

· Garantizar el abordaje integral de la enfermedad celíaca en el ámbito de la provincia de San Juan. (Bloque Justicialista. Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Salud y Discapacidad).

También ingresarán a comisiones, los siguientes proyectos de Resolución que proponen declarar de interés:

· La XV Edición del encuentro olivícola internacional ARGOLIVA y el Concurso Internacional de Aceite de oliva virgen extra (AOVE). (Interbloque Cambia San Juan. Comisión: Agricultura y Ganadería).

· Las actividades organizadas en el marco del Día del Periodista. (Bloque Justicialista. Comisión: Educación Ciencia, Técnica y Cultura).

· La participación de los docentes y agentes educativos en la Peregrinación JUBILEO FRANCISCANO EUROPA 2026. (Interbloque Cambia San Juan. Comisión: Educación Ciencia, Técnica y Cultura).

Proyectos de Comunicación

Para finalizar, tomarán estado parlamentario los siguientes proyectos de Comunicación que solicitan:

· Al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento del servicio de cajeros automáticos en el Departamento San Martín. (Bloque Crecer. Comisiones: Obras y Servicios Públicos/ Hacienda y Presupuesto).

· Al Ministerio de Salud, incorpore personal médico con especialidad en traumatología en el Hospital Stella Molina del Departamento San Martin. (Bloque Crecer. Comisión: Salud y Discapacidad.)

· La colocación de cámaras de seguridad de video vigilancia en los accesos al departamento San Martín. (Bloque Crecer. Comisión: Justicia y Seguridad).

· Al Poder Ejecutivo que por intermedio de Fiscalía de Estado, verifique el cumplimiento de los cargos impuestos en la. donación de un inmueble al automóvil Club Argentino. (Bloque Bloquista. Comisión: Control y Seguimiento Legislativo)

· Al Poder Ejecutivo Provincial que gestione medidas urgentes para la reparación integral de la Ruta Provincial N° 141, en el tramo comprendido desde la intersección con Ruta N° 20 (Caucete) hasta la intersección con Ruta N° 510. (Bloque Justicialista. Comisión: Obras y Servicios Púbicos).

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Foto de archivo.