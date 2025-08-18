Seguimos apostando por un Pocito + Limpio

EL REPORTERO 18 de agosto de 2025
limpieza poci 1

Personal municipal de distintas áreas participó de una capacitación sobre el programa «Separar Suma», una iniciativa de la Secretaría de Ambiente🌱 del gobierno provincial.

👉 Los participantes aprendieron sobre la importancia de separar los residuos desde el origen y cómo implementar esta práctica de manera efectiva en nuestro departamento.

🧹Este programa se desarrollará progresivamente en todo Pocito, con el objetivo de que vecinos y vecinas comiencen a separar los residuos reciclables♻️ desde sus hogares.

💪Cuidar el ambiente es tarea de todos.

