SANTA LUCIA Seguimos avanzando en cada barrio EL REPORTERO 10 de septiembre de 2025 Paso a paso, la Plaza Bermejito se transforma. Muy pronto, lo que hoy es obra será un espacio para disfrutar juntos y en familia. Santa Lucía es el mejor lugar para vivir.