Seguimos cerca de los vecinos

Este jueves 16 de octubre, el programa Rivadavia es Acción llega al Club Sportivo de Rivadavia con un nuevo operativo integral de abordaje comunitario.

De 17 a 20 hs, los equipos municipales brindarán orientación, asesoramiento y acompañamiento en temas sociales, de salud y derechos, acercando los servicios del municipio a cada barrio.

Rivadavia es Acción: un programa que promueve la cercanía, la escucha y el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.