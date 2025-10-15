Seguimos cerca de los vecinos

EL REPORTERO 15 de octubre de 2025
Este jueves 16 de octubre, el programa Rivadavia es Acción llega al Club Sportivo de Rivadavia con un nuevo operativo integral de abordaje comunitario.

🕔 De 17 a 20 hs, los equipos municipales brindarán orientación, asesoramiento y acompañamiento en temas sociales, de salud y derechos, acercando los servicios del municipio a cada barrio.

🫱🏻‍🫲🏼 Rivadavia es Acción: un programa que promueve la cercanía, la escucha y el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

