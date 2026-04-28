Seleccionado Sanjuanino participó en Torneo del Tiro Federal Suizo San Carlos, en Santa Fe
El fin de semana pasado se realizó el torneo “166° aniversario” en conmemoración de un nuevo aniversario del Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, en la provincia de Santa Fe. El equipo sanjuanino representando al Tiro Federal de la Provincia estuvo presente en el mismo.
El acontecimiento deportivo estuvo incluido en el Ranking Nacional de la Federación Argentina de Tiro, contando con la participación de los mejores tiradores del país.
Los integrantes del equipo sanjuanino fueron Lara Méndez en pistola neumática, Ignacio Grígolo en carabina neumática, Elías Tello en pistola neumática y carabina cañón de quiebre y quien Mario Riveros en la categoría veteranos en carabina tres posiciones, carabina tendido y carabina neumática.
Resultados de tiradores sanjuaninos
Mario Riveros :
1º Carabina neumática – 10 metros
1º Carabina 22 – 50 metros 3 Posiciones
4º Carabina Tendido – 50 metros – OPEN
3º Carabina 3 Posiciones en la General
Lara Mendez :
6ª Categoría Mujeres Mayores en Pistola Neumatica – 10 metros
Elias Tello :
6° Categoría Hombres Junior en Pistola Neumatica – 10 metros
16º Puesto en Rifle Cañon de quiebre – 10 metros
Ignacio Grígolo :
13° Categoría Hombres Mayores en carabina neumática – 10 metros