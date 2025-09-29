Sembrando infancia, cosechando futuro: cierre de la Semana de la Educación Inicial

Con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, se celebró en el Velódromo Vicente Chancay el acto de cierre que reunió a cientos de niños, docentes y familias.

La Semana de la Educación Inicial 2025 llegó a su fin con un emotivo encuentro desarrollado en el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay, en Pocito. Bajo el lema “Sembrando infancia, cosechando futuro”, la jornada se convirtió en una verdadera fiesta que destacó la importancia de los primeros años de formación y el rol fundamental de las docentes del nivel inicial.

Del acto participaron el gobernador Marcelo Orrego; el vicegobernador Fabián Martín; los diputados Juan de la Cruz Córdoba, Federico Rizo y Carlos Jaime; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la ministra de Gobierno, Laura Palma, y demás autoridades provinciales y educativas.

En su mensaje, el vicegobernador Fabián Martín puso en valor la tarea de los docentes del nivel inicial y resaltó el compromiso de la gestión provincial con la educación: “En la tierra del Gran Maestro de América, la educación adquiere un valor esencial. Por eso hicimos un gran esfuerzo para implementar el boleto único y gratuito para todos los estudiantes y docentes. Esto es invertir en un mejor futuro y en una gran provincia”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego destacó que la educación es el pilar más importante de su gestión: “La prioridad más grande para los sanjuaninos tiene que ver con la educación. Hemos avanzado mucho en la generación de nuevas instalaciones para la primera infancia, con juegos, insumos y todo lo necesario para que los niños tengan una mejor calidad de estudio y de vida”, señaló.

El encuentro finalizó con una puesta artística protagonizada por los alumnos, que llenaron de música, color y alegría el escenario, cerrando de manera festiva una semana dedicada a reconocer la trascendencia de la educación inicial en el presente y el futuro de la provincia.