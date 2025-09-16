Seminario de Ceremonial Escolar: Normativa y Práctica en la organización de actos

Se realizará el miércoles 17 de septiembre, de 8:30 a 13:00 horas, en el Teatro Sarmiento (Av. Alem 34 N).

El encuentro está destinado a profesionales del ceremonial, docentes, directivos, estudiantes e interesados en perfeccionar sus habilidades en la organización de actos escolares e institucionales.

La disertación estará a cargo del Prof. Aníbal Gotelli, especialista superior en ceremonial y protocolo, consultor nacional e internacional y presidente del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales de Argentina (CIDEC).

El seminario es organizado por la Asociación Sanjuanina de Ceremonialistas (ASCER) y cuenta con el auspicio de la Cámara de Diputados de San Juan y del Gobierno de la Provincia de San Juan.

Cabe destacar que los cupos ya están completos. El vicegobernador Dr. Fabián Martín, asistirá a la apertura de este evento.